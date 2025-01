Beethoven, či ledňáček? ECB zveřejnila užší výběr motivů pro nové eurobankovky

První obměna eurobankovek od jejich zavedení před 23 lety má zvýšit jejich atraktivitu a přitažlivost. Motivy na současných eurobankovkách jsou poměrně střízlivé. Vyhýbají se konkrétním národním symbolům či pamětihodnostem, tvoří je na přední straně okna a portály v různých architektonických slozích a na zadní straně mosty, které ve skutečnosti neexistují.

Okna a portály symbolizují ducha evropské otevřenosti a spolupráce, mosty komunikaci mezi evropskými národy a mezi Evropou a ostatními světadíly.

Tvůrci návrhů nových eurobankovek si mohou vybrat ze dvou alternativních sad motivů. Je to buď evropská kultura, která se zaměřuje na společné kulturní prostory a významné Evropany, nebo téma řeky a ptáci, které se zaměřuje na rozmanitost a odolnost světa přírody, a doplňují ho evropské instituce.

Operní pěvkyně, vědkyně i mírová aktivistka

V prvním případě budou na přední straně šesti nominálních hodnot eurobankovek vyobrazeni slavní Evropané. Kromě Beethovena to jsou operní pěvkyně Maria Callasová, vědkyně Marie Curieová, spisovatel Miguel de Cervantes, umělec a vynálezce Leonardo da Vinci a mírová aktivistka Bertha von Suttnerová.

Tato jména navrhla skupina nezávislých odborníků a následně vybrala ECB. Mohou se však ukázat jako kontroverzní, protože je v nich zastoupeno pouze šest z 20 zemí eurozóny, upozornila agentura Reuters. Na rubu těchto bankovek mají být kulturní akce nebo zařízení, jako písňový festival nebo knihovna.

Druhou možností je, že by přední strana bankovek zobrazovala ptáky a vodní zdroje. Na bankovkách by se tak mohl objevit horský pramen, vodopád, meandrující řeka či ústí řeky a z ptáků zedníček skalní, ledňáček, včelojed, čáp bílý, tenkozobec a terej bílý. Na zadní straně pak mají být evropské instituce, včetně samotné ECB.

ECB oficiálně vyhlásí soutěž letos. V roce 2026 vybere návrhy do užšího výběru a zeptá se veřejnosti, které preferuje. Ve stejném roce má padnout konečné rozhodnutí. Nové bankovky ale půjdou do oběhu až o několik let později.

ECB zahájila proces změny designu bankovek v prosinci 2021. Centrální banky pravidelně vyvíjejí nové série bankovek, aby ztížily jejich padělání. Kromě toho chce ECB také snížit dopad na životní prostředí. Bankovky by tak například měly mít delší životnost.

První eurobankovky byly vydány 1. ledna 2002. Od května 2019 je druhá generace eurobankovek doplněna o nové ochranné prvky.