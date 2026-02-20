Evropská komise by měla zrušit plány na navýšení počtu přibližně 2 500 zaměstnanců a zvýšení administrativních výdajů v době, kdy jsou hlavní města žádána o utažení opasků, domnívají se zástupci devíti zemí Evropské unie včetně České republiky.
V dopise adresovaném komisaři pro rozpočet Piotru Serafinovi chválí plány výkonné moci EU na zefektivnění příštího dlouhodobého rozpočtu bloku, známého jako víceletý finanční rámec (VFR), píše server Politico . Kritizují však žádost Komise o navýšení finančních prostředků na nábor nových zaměstnanců a rozšíření administrativního prostoru.
Za Českou republiku dopis podepsala Milena Hrdinková pověřena výkonem funkce blízké spolupracovnice (šerpy) předsedy vlády pro Evropskou radu a poradkyně předsedy vlády pro záležitosti Evropské unie a řízením Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni. Hrdinková je zmocněna k zastupování vlády ČR v Radě Evropské unie ve složení pro obecné záležitosti.
Celkové finanční prostředky, které Komise požaduje na nábor dalších 2 500 státních zaměstnanců, rozložené na dobu trvání VFR (2028–2034), se odhadují na 1,4 miliardy eur, sdělili serveru Politico signatáři dopisu.
Podle německého ministra zahraničí Günthera Kirchbauma je společné poselství jasné – Komise musí naslouchat znamením doby. „Když hovoříme o zlepšení konkurenceschopnosti, snižování byrokracie a zredukování státní správy, výzva Komise k dalšímu zvýšení počtu zaměstnanců je prostě mimo realitu. Pro Komisi by bylo nejlepší tento návrh stáhnout,“ uvedl.
„Očekáváme, že Komise předloží ambiciózní a kvantifikované návrhy jako přímý vstup pro probíhající jednání o příštím víceletém finančním rámci, včetně administrativního systému EU, který odráží výzvy naší doby,“ píše se v dopise, který podepsali zástupci Rakouska, České republiky, Dánska, Německa, Estonska, Lotyšska, Švédska, Finska a Nizozemska.
Signatáři se obávají, že navrhované navýšení o 2 500 pracovních míst, jakož i celkové výrazné navýšení administrativy je v rozporu s deklarovanými cíli efektivity, zdrženlivosti a reforem, což může podkopat důvěryhodnost širšího návrhu VFR.
Šetří se, což by mělo platit i pro Komisi
Země EU právě vyjednávají o svém dalším dlouhodobém rozpočtu na základě původního návrhu Komise, který byl předložen v červenci 2025. Tento složitý proces trvá roky a zahrnuje všechny tři klíčové instituce EU: Komisi, Radu a Parlament. Komise zároveň provádí rozsáhlý přezkum, jehož cílem je zefektivnit její vlastní procesy.
Signatáři tvrdí, že výkonná moc EU by měla uplatňovat stejné principy, které požaduje od členských zemí, vůči sobě samé.
Členské státy, často na žádost Komise, reagovaly obtížnými reformami s cílem zvýšit efektivitu, snížit počet zaměstnanců a dosáhnout úspor. „Tlak na národní vlády, aby zvýšily efektivitu veřejných výdajů, se zvyšuje,“ uvádí se v dopise.
„Pokud musí národní správy v celé Evropě omezit veřejné výdaje, očekáváme, že stejné striktní pravidlo bude platit i pro Evropskou komisi,“ uvedla v písemném vyjádření rakouská ministryně pro Evropu, integraci a rodinu Claudia Bauerová. Jak dodává, v době, kdy jsou národní vlády pod obrovským fiskálním tlakem, hrozí, že podstatné zvýšení počtu administrativních míst v EU vyšle občanům špatný signál.
Komise se k tématu odmítla vyjádřit, píše Politico.