Brusel navrhuje snížit cla na elektroauta z Číny, slevu dostane i Tesla

Součástí návrhu je i snížení dodatečného cla na dovoz elektromobilů americké společnosti Tesla vyrobených v Číně na 9,6 procenta z dříve ohlášených 20,8 procenta.

Komise uvedla, že cílem zveřejnění návrhu je poskytnout zúčastněným stranám příležitost k vyjádření. Dodala, že po analýze těchto vyjádření předloží konečnou podobu dodatečných cel ke schválení členským státům EU.

Podle britského listu Financial Times se zatím dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny hradí pouze formou bankovních záruk a čeká se na jejich konečné schválení členskými státy EU, které by o této záležitosti měly rozhodnout do konce října. V případě schválení by cla vstoupila v platnost na pět let. Komise nyní uvedla, že cla nehodlá vybírat se zpětnou platností.

Komise se rozhodla uvalit dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny, protože Peking výrobce těchto aut podle názoru Bruselu nedovoleně subvencuje. V červenci Evropská komise stanovila předběžná cla pro automobilky spolupracující při vyšetřování subvencí na 20,8 procenta a pro nespolupracující automobilky na 37,6 procenta.

Podle nově zveřejněného návrhu by clo pro spolupracující automobilky mělo činit 21,3 procenta a pro nespolupracující automobilky 36,3 procenta. Návrh rovněž počítá s individuálním devítiprocentním clem pro automobilku Tesla, kterou komise dříve řadila mezi spolupracující automobilky.