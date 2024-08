Brusel zamítl slovenské a maďarské stížnosti. Ropa Družbou stále proudí, vzkázal

Evropská komise zamítla žádost Maďarska a Slovenska o zprostředkování konzultací s Ukrajinou kvůli uvalení sankcí na ruského producenta ropy Lukoil. Brusel podle mluvčího Komise nemá žádné náznaky, že by sankce znamenaly riziko pro bezpečnost dodávek energií do EU. Ruská ropa totiž ropovodem Družba přes Ukrajinu na Slovensko, do Maďarska a do Česka stále proudí, dodal.