EU směřuje k 15procentnímu clu na export do USA, připravuje se však i na odvetu

Autor: Lidovky.cz , ČTK

20:11 , aktualizováno 20:11

Evropská unie a Spojené státy mají blízko k obchodní dohodě, která by zavedla 15 procent cla na evropský dovoz, a to podobně jako smlouva, kterou tento týden uzavřel americký prezident Donald Trump s Japonskem. Napsal to ve středu list Financial Times (FT) s odvoláním na diplomatické zdroje.