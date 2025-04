Hračky, spotřební elektronika, ocel i elektrická auta. V podstatě kterékoliv zboží z Číny původně určené pro americký trh, by už brzy mohlo ve velkém proudit do Evropy. Kvůli celní válce se Spojenými státy totiž musí Peking rychle hledat nová odbytiště, a právě státy v Evropě jsou logickou volbou, píše list The New York Times.

„Čínská nadprodukce dorazí do Evropy,“ říká analytička Liana Fixová z americké Rady pro mezinárodní vztahy. Dodává, že Evropa se začne bránit. Uvědomuje si totiž, že musí chránit své vlastní zájmy. V ohrožení je totiž průmysl víceméně ve všech státech Evropské unie, a to včetně Francie, Německa, Itálie i Česka.

Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové již slíbila, že vývoj na trhu bude pozorně sledovat. Zároveň však varovala, že dumpingové ceny na evropském trhu nebude tolerovat. „Nejsme schopni absorbovat globální nadvýrobu,“ vzkázala čínským politikům a firmám. Evropská komise zároveň vytvořila novou pracovní skupinou, která má celou situaci kolem čínského zboží na území Evropské unie za úkol sledovat.

Názory na Čínu se různí

Situaci sledují i politici v jednotlivých státech Evropské unie. Názory jednotlivých států se ale v mnohém rozcházejí. Některé vnímají čínské investice vcelku pozitivně, jiné před tím naopak varují. „V Evropě probíhá debata o tom, jaký by postoj k Číně měl vlastně být. Třeba Španělsko vidí situaci úplně jinak než Polsko,“ komentuje trendy analytička Theresa Fallonová.

Španělský premiér Pedro Sánchez před několika dny odcestoval do Pekingu, aby se osobně setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a vyzval jej k hlubší spolupráci. Před dramaticky protekcionistickým přístupem vůči Číně už dříve varovalo také Německo, které je dlouhodobě postavené na výkonnosti automobilového průmyslu.

Experti ale říkají, že situace je vážná a vyžaduje rychlé řešení. „Pokud Spojené státy zavedou vysoká cla a Čína zaplaví Evropu levným zbožím, bude to pro evropský průmysl hned dvojitá rána, varuje analytik Noah Barkin ze společnosti Rhodium Group.

Obchodní deficit EU vůči Číně je obrovský

Evropská unie ale dlouhodobě vnímá Čínu jako systémového rivala. Kritizuje obchodní nerovnováhu i čínskou podporu Ruska během stále trvající války na Ukrajině. V roce 2023 dosáhl obchodní deficit Evropské unie vůči Číně téměř 332 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 7,7 bilionů korun. Ve stejnou chvílí evropští úředníci po Číně dlouhodobě požadují omezení dodávek levného zboží a snížení nespravedlivých čínských dotací, což se ale minimálně zatím nedaří.

Čína na území států Evropské unie se v posledních týdnech snaží výrazně více investovat i do marketingu. Čím dál častěji se objevují placené články z čínské ambasády, které zdůrazňují výhody užší spolupráce s Evropou. Čína se i díky těmto článkům snaží vykreslovat Evropu jako velmi blízkého obchodního partnera, uzavírá The New York Times.