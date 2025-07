Zahraniční cestující včetně Britů či Američanů budou muset při cestě do zemí Evropské unie zaplatit poplatek za bezvízový styk ve výši 21 eur (asi 525 korun). Ještě před rokem se přitom mluvilo o pouhých 7 eurech (asi 175 korun). Zahraniční návštěvníci tak musí počítat s tím, že se jejich cesta výrazně prodraží, píše web The Washington Post.

Zavedení systému ETIAS bylo na unijní půdě schváleno už v roce 2018. Časové zpoždění a opakované odkládání zavedení nastalo mimo jiné kvůli koronavirové pandemii, vývoji doprovodného biometrického vstupního a výstupního systému i dalším právním a rozpočtovým komplikacím.

Výrazné navýšení poplatku Evropská komise odůvodňuje masivní inflací v posledních letech i rostoucími náklady na provoz. Do systému se totiž momentálně zahrnují i původně neplánované nové technické funkcionality. EK zároveň argumentuje i cenou dalších obdobných systémů. Spojené státy totiž v rámci svého systému ESTA účtují 21 dolarů (asi 440 korun). V případě Britů a tamního systému ETA jde o 20 dolarů (zhruba 420 korun).

Byrokratická překážka?

Nový poplatek v Evropské unii kritizují zástupci cestovního ruchu. Ačkoliv suma není pro rodinné rozpočty příliš zásadní, v praxi podle nich půjde o byrokratickou překážku, která může některé turisty před cestou do zemí Evropské unie odradit. Přitom právě na příjmech z cestovního ruchu jsou mnohé členské ekonomiky EU závislé. Konkrétně třeba Španělsko, Itálie či Řecko.

„Nezpochybňujeme význam systému, ale chybějí přesvědčivé důkazy, že takto vysoká částka je opravdu nutná pro provoz,“ uvedly pro The Washington Post cestovní asociace ve svém společném prohlášení.

Evropská komise uvádí, že osoby do 18 let, senioři nad 70 let, blízcí příbuzní občanů EU a osoby s právem volného pohybu budou od poplatku osvobozeni. EK zároveň slibuje, že celý proces by měl být v praxi rychlý. Autorizace by včetně vyplnění potřebného formuláře měla trvat jen pár minut.

Jakmile systém ETIAS skutečně vstoupí v platnost, bude povinný pro občany více než 50 států, se kterými má Evropská unie dohodnutý bezvízový styk. Týkat se tedy bude kupříkladu i občanů Japonska, Kanady či Austrálie. Platnost autorizace má být tříletá anebo případně do skončení platnosti aktuálního cestovního pasu. V schengenském prostoru budou mít zahraniční návštěvníci možnost strávit nejdéle 90 dnů.

Aby celý sytém skutečně mohl vstoupit v platnost, bude o něm jednat ještě Evropský parlament a Rada EU. Výraznější odpor se však momentálně neočekává, uzavírá The Washington Post.