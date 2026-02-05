Zakázka zahrnuje mimo jiné kolová bojová vozidla pěchoty nebo obrněné sanitní vozy. Vozidla Patriot využívají kolový podvozek Tatra s centrální nosnou rourou, která podle Excalibur Army zajišťuje dobrou pohyblivost i v náročných terénech.
Nejde o první zakázku firmy v tomto regionu, v minulosti tam už vyvezla například mostní systémy nebo raketomety, připomněl generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák. Na konci minulého roku společnost uzavřela mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie.
CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody v USA, Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a Indii, zaměstnává více než 14 000 lidí.
S akciemi CSG se v lednu začalo obchodovat na burzách v Amsterodamu a Praze, skupina prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (zhruba 93 miliard korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu, uvedla. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.