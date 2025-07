Firma Excalibur Army patří do strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada. Hlavní část tržeb získala loni šternberská zbrojovka na trzích mimo Evropskou unii, na které připadlo bezmála 42 miliard korun. V EU inkasovala 14,4 miliardy korun a na tuzemském trhu 9,7 miliardy korun.

„Rok 2024 byl nejúspěšnějším obdobím v historii Excalibur Army. Dosáhli jsme rekordního obratu a zisku, a to zejména díky rozsáhlým dodávkám velkorážové munice, které jsme dodali více než 1,1 milionu kusů. Tento výsledek však nestojí pouze na jednorázových dodávkách – nadále rosteme i v oblastech servisu, generálních oprav a výroby vlastní techniky,“ uvedl ve výroční zprávě generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák.

Jak dodává, hlavními projekty společnosti Excalibur Army byly loni generální opravy tanků T-72, bojových vozidel BVP-2 a dodávky moderních dělostřeleckých systémů DITA.

Válka na Ukrajině zvýšila poptávku

Válka na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo Rusko, podle vedení Excalibur Army výrazně zvýšila poptávku po zbraních a vojenské technice. V roce 2022 šternberský podnik více než zpětinásobil tržby na 13,5 miliardy korun a předloni je meziročně zvýšil o 40 procent na 18,7 miliardy korun.

Společnost Excalibur Army loni zaměstnávala 585 pracovníků. Firma kvůli rostoucí poptávce po vojenské technice investovala ve svém závodě ve Šternberku 650 milionů korun do stavby další montážní haly a instalace nových technologií. Hala byla uvedena do zkušebního provozu na začátku letošního roku, zaměřena je na montáž kolové techniky, a to zejména houfnic Dita, Dana, Caesar a Morana. Technici v ní budou montovat i vozidla Patriot a ženijní i vyprošťovací techniku. Díky tomuto projektu vznikne 200 pracovních míst.

Skupina CSG loni meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (podle průměrného kurzu České národní banky za rok 2024 asi 13,2 miliardy Kč). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy Kč). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor. Za lepšími výsledky stály investice do rozšíření výrobních kapacit – především na Slovensku, ve Španělsku a USA – a také technologické inovace. Na Ukrajině CSG loni vykázala tržby 1,7 miliardy eur (42,7 miliardy Kč), což byl čtyřnásobek oproti roku 2023.

Firmy holdingu CSG působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu a vyrábějí zbraně, munici či speciální vozidla. Nejznámějším členem je kopřivnická automobilka Tatra Trucks.