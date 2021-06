FANTA: Bude Česko rájem dlužníků, nebo exekutorů? Rozhodne Senát

Dva roky projednával parlament změny v nastavení systému vymáhání dluhů. Projednávání trvalo tak dlouho i proto, že se střetly tři významné názory.

Zastánci dlužníků dlouhodobě usilují o vyřešení starých exekucí vzniklých v prvních letech exekučního Klondiku, kdy exekutoři masivně zneužívali široké pravomoci. Vedle toho chtějí neziskové organizace dále změkčit systém mobiliárních exekucí, kterými exekutoři tlačí na dlužníky, aby začali platit.

Druhou velmi vlivnou skupinou jsou exekutoři. Exekutorská komora si vytkla dva hlavní cíle. Přidělování případů soudy na základě takzvané teritoriality (místo svobodné volby exekutora věřitelem) a zavedení povinných záloh. To by i méně úspěšným exekutorům zajistilo příjemnou existenci bez stresu o shánění zakázek. Pro tuto ideu se exekutorům během let podařilo získat i některé neziskové organizace a teritorialitu prosazovali společně.

Prosazení zájmů dlužníků a exekutorů by však musel někdo zaplatit. A tím by byla třetí skupina zainteresovaných, tedy věřitelé. I ti se proto v Parlamentu snaží bránit svůj zájem na zachování funkčního systému vymáhání pohledávek. Nejde přitom jen o banky, energetické firmy a mobilní operátory, aktivně se ozývají i majitelé domů a bytů, kteří mají velký problém s neplatiči nájemného a služeb, živnostníci, města a obce a členové Hospodářské komory, kterým dluží zákazníci. Zpovzdálí situaci pozorují drobní věřitelé, jako jsou třeba matky vymáhající výživné.

Jaký je tedy stav po jednání sněmovny? Kupodivu se poslancům podařilo vyjednat kompromis, který je relativně přijatelný pro všechny.

V podstatě se podařilo vyřešit velký balík starých dluhů. Automaticky by měly být zastaveny všechny marné exekuce do 1 500 korun a pohledávky úplně zrušeny. Dluhy u veřejnoprávních organizací mohou být vyřešeny splacením pouze původního dluhu. To by zásadně pomohlo všem, jejichž dluhy u zdravotní pojišťovny či dopravního podniku úroky narostly z tisíců na desetitisíce či dokonce statisíce korun. Otevřela se i cesta k budoucímu zastavování marných exekucí. Ke spokojenosti věřitelů, jejichž pohledávky čekají na zaplacení ve frontě, začne lhůta běžet až po schválení zákona.

Věřitele potěšilo i to, že neprošla žádná z forem teritoriality. Protestují naopak proti zavedení povinných záloh, které patrně prošlo při hlasování spíše omylem. Pokud povinné zálohy zůstanou i po hlasování v Senátu, budou moci slavit i exekutoři.

Co si o tom má myslet občan, který své závazky platí? Asi má zatím důvod k úlevě. Pokud by ale parlament naopak rozvrátil systém vymáhání pohledávek, což by způsobil zákon v původním znění navržený ministerstvem spravedlnosti, tak by dluhy platil nakonec běžný spotřebitel. V podobě zvýšení úroků u půjček, zdražení energií, telekomunikačních poplatků, vodného a stočného, zdravotního pojištění atd. Nezaplacené pohledávky totiž všechny firmy promítnou do cen. Takže je zaplatí poctiví zákazníci.

Radost z toho, že tentokrát vše dobře dopadlo, může však být předčasná. V parlamentu leží ještě novela insolvenčního zákona.

Autor je ekonom, pracuje jako analytik v Centru ekonomických a tržních analýz a působí jako doktorand na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.