Plán změn v ČEZ bude hotový do poloviny příštího roku, řekl Fiala

Vláda by měla do poloviny příštího roku připravit plán restrukturalizace energetické společnosti ČEZ. Agentuře Reuters to řekl premiér Petr Fiala, bližší podrobnosti však neuvedl. Debaty o zvýšení státního vlivu v ČEZ premiér rozproudil svým červnovým projevem. V něm oznámil, že stát chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolu síť klíčových elektráren.