To spíš Německo zchudne, než Česko zbohatne. Ekonomové o Fialově slibu

Oslovení analytici pro iDNES.cz uvedli, že z ekonomického pohledu není možné, aby se v dalších čtyřech letech dostaly tuzemské mzdy a platy na úroveň Německa či Rakouska. Slib nepovažují za proveditelný a upozorňují, že by šlo o malý zázrak.

„Za pětatřicet let jsme se v České republice nedobrali ani na polovinu úrovně nominálních německých mezd. I proto lze tento závazek jen těžko považovat za reálný. Němci by museli zchudnout na naši úroveň, což je možná přece jen reálnější varianta než dvacetiprocentní růst českých mezd další čtyři roky po sobě,“ domnívá se Petr Dufek, hlavní ekonom bankovní společnosti Creditas.

Podle zářijových údajů Českého statistického úřadu činila průměrná nominální mzda v Česku během letošního druhého kvartálu celkem 45 854 korun. Analytici tehdy upozornili, že tempo růstů mezd v tuzemsku oproti prvnímu čtvrtletí zvolnilo. Zůstalo i za očekáváním trhu.

V Německou beru 113 tisíc měsíčně

V okolních státech, na jejichž úroveň se chce Fiala dostat, průměrná hrubá mzda překračuje hranici sta tisíc korun měsíčně. Podle dostupných dat činila v roce 2023 průměrná hrubá mzda v Německu přibližně 4 480 eur (113 tisíc korun) měsíčně, v Rakousku pak 4 124 eur (104 tisíc korun). Proti Česku je tak německá a rakouská mzdová úroveň více než dvojnásobná.

„Vyjádření Petra Fialy je naprosto mimo realitu a z mého pohledu se jedná jen o politický statement. Vláda by se měla spíše zaobírat tím, jak zvýšit výkonnost tuzemské ekonomiky. Když neporoste hospodářství, nezvýší se ani mzdy. Ať o tom přemýšlím ze všech stran, tak závazek premiéra nevnímám realisticky,“ upozorňuje ekonom Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.

Petr Dufek nastínil, co by se v Česku muselo odehrát, aby se tuzemské mzdy a platy opravdu dostaly na úroveň Německa a Rakouska. „Buď bychom museli objevit obrovské ložisko ropy, plynu či nějakých jiných vzácných kovů. Nebo bychom se museli stát centrem velkých nadnárodních společností a porazit tak Irsko,“ doplňuje Petr Dufek.

Irsko se dlouhodobě řadí k nejvýraznějším daňovým rájům Evropské unie. V tomto státě má své evropské sídlo mnoha velkých technologických gigantů, a to včetně Applu či Mety. Tyto firmy zde daní své evropské zisky, z čehož irská ekonomika profituje. Kromě nárůstu irských mezd či platů z posledních se fenomén daňového ráje pozitivně propisuje i do stavu irských veřejných rozpočtů, které jsou v posledních letech oproti Česku silně přebytkové.

Bez zvýšené produktivity neprostou ani mzdy

Ekonom Pavel Sobíšek doplňuje, že průměrná tuzemská mzda se v příštích čtyřech letech opravdu nejspíš zvýší. Tempo tohoto růstu ale ani zdaleka nebude takové, o kterém Fiala během neděle mluvil. „Vše má své limity. Aby se mzdy v Česku zvýšily na úroveň Německa a Rakouska, musela by se výrazně zvýšit i produktivita práce, k čemuž nejspíš nedojde. Pokud by vláda šla cestou růstu platů ve veřejném sektoru, což by částečně vedlo i ke mzdovému růstu v sektoru soukromém, vedlo by to k inflačním tlakům a následně i k oslabení koruny,“ uvádí ekonom.

S překotným růstem průměrné mzdy nepočítá ani predikce ministerstva financí, které vede Fialův spolustraník Zbyněk Stanjura. V poslední listopadové verzi předpokládá jeho makroekonomická prognóza pro rok 2027 průměrnou mzdou ve výši 54 022 Kč, což je stále hluboko pod německou úrovní.

„Žádná vláda nedokáže během čtyř let mzdy dvojnásobně zvýšit, možná v Severní Koreji, kdyby tam padl režim, by bylo něco takového možné. Mimo jiné by to muselo znamenat, že bychom se příští čtyři roky k Německu a Rakousku přibližovali zhruba šestkrát rychleji než posledních dvacet let. Během nich jsme přitom zaznamenali rekordní hospodářské růsty. Teď nerosteme vůbec,“ potvrzuje nerealistický Fialův scénář i ekonom Petr Bartoň z platformy Datarun.

Volby do Poslanecké sněmovny by se měly konat už na podzim příštího roku. Podle listopadového volebního modelu agentury STEM však současný premiér Fiala příliš šancí na pokračování ve vládě zatím nemá. Hnutí ANO se totiž v boji o sněmovní křesla daří oslovit asi třetinu voličů.

Koalice Spolu, jejíž je Petr Fiala jako předseda ODS součástí, za hnutím ANO v předvolebním průzkumu agentury STEM zaostává o více než 12 procentních bodů. Konkrétně by si ANO v listopadu letošního roku ve volbách odneslo 33,7 procenta a koalice Spolu jen 21,1 procenta. Za výsledkem z posledních voleb do Poslanecké sněmovny zaostává i koaliční hnutí STAN, které by v listopadu získalo celkem 8,4 procenta všech hlasů. Hnutí ANO vévodí i dalším předvolebním průzkumům.