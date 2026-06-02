Fiala z SPD bude v dozorčí radě ČEZ. Končí naopak liberecký hejtman Půta

Akcionáři ČEZ na valné hromadě zvolili pět nových členů dozorčí rady a čtyři odvolali. Jedno místo bylo neobsazené. Novým členem se stal například poslanec za SPD Radim Fiala či vrchní ředitel sekce státního rozpočtu na ministerstvu financí Karel Tyll. Odvolán byl naopak například hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Vedle Fialy a Tylla se do dozorčí rady energetické skupiny ČEZ dostal Josef Kotrba ze Svazu energetiky, náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a vrchní ředitel právní sekce a majetku státu na ministerstvu financí Petr Bejček. Nastoupit by měli 3. června

Kromě Půty pak byly z dozorčí rady odvoláni Václav Kučera, Radim Jirout a Roman Binder. Ti skončí 2. června. Minoritní akcionáři pak na člena dozorčí rady nominovali jednoho ze zástupců menšinových vlastníků Michala Šnobra. Ten ale akcionáři zvolen nebyl.

Stát přes ministerstvo financí vlastní v energetické skupině ČEZ necelých 70 procent akcií. Zbývajících zhruba 30 procent vlastní minoritní akcionáři. Dozorčí rada ČEZ má 11 členů.

