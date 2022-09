Evropští ministři financí jednají v Praze, Ukrajině půjčí miliardy eur

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před jednáním uvedl, že věří, že se evropští ministři na půjčce shodnou, což se také podle Matoviče stalo. Dodal, že tato suma pokryje fungování Ukrajiny zhruba na jeden měsíc.

Matovič shodu ministrů financí na poskytnutí další pomoci válkou zasažené Ukrajině přivítal. „Pokud Ukrajinu hodíme přes palubu, máme Rusy na hranicích Evropské unie,“ uvedl. Upozornil na to, že by bylo naivní si myslet, že lze vést jakoukoliv válku bezplatně. „A my ve válce jsme, jen Ukrajina ji vede jinými zbraněmi. V Evropě slouží energie jako zbraň,“ doplnil.

Návrh na dodatečnou půjčku Ukrajině zveřejnila ve středu Evropská komise, má zmírnit potíže plynoucí z pokračující obrany proti ruské agresi.

Podporu musí schválit členské státy i Evropský parlament. Dříve EU slíbila v rámci okamžité pomoci poskytnout Ukrajině dlouhodobou půjčku devět miliard eur (zhruba 221 miliard korun), dosud Kyjevu poslala 2,2 miliardy eur (asi 54 miliard korun).

„Evropská komise slíbila (pro Ukrajinu) devět miliard eur, na prvním Ecofinu pod českým předsednictvím jsme schválili první miliardu, dneska je dalších pět miliard, o posledních třech miliardách se ještě jedná,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. O tom, kolik bude z celkové částky půjčka a kolik případně granty, se podle něj ještě jedná a čeká se na návrh Evropské komise.

Podle programu by se měli ministři věnovat i energetické krizi. „Evropa se ještě nestihla hospodářsky vzpamatovat z nejtěžších pandemických časů, když byla zasažena dalším finančním šokem. Cílem tohoto bloku je proto vzájemná výměna doporučení a zkušeností s národními opatřeními ke zmírnění současné energetické krize a jejích fiskálních dopadů,“ uvádí program jednání.

Na jednání by se neměla přijmout žádná závazná rozhodnutí, k tomu jsou určená pravidelná měsíční jednání. Dá se ale shodnout na některém z témat a určit tak směr přijatých opatření. Diskuse bude pokračovat i v sobotu.

Jednání o energiích je nejenom v Praze, ale také v Bruselu

V rámci diskuse o cenách energií by si měli ministři financí a guvernéři členských zemí podle náměstka ministra financí Jiřího Georgieva ujasnit, která opatření budou přijímána na evropské a která na národní úrovni.

V pátek se zároveň v Bruselu koná mimořádné zasedání unijních ministrů pro energetiku, které má za cíl nalézt řešení současné energetické krize. Georgiev řekl, že neformální zasedání ministrů financí nesmí v této věci jednání v Bruselu zastínit.

Evropská komise navrhuje zavést cenový strop na plyn dovážený z Ruska. Vedle toho unijní exekutiva počítá i s využitím neočekávaných zisků energetických firem na pomoc ohroženým spotřebitelům či s povinným omezením spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách.