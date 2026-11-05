Tankery s ruskou naftou mířící do USA změnily směr. Kupce si najdou, říká Moskva

Tanker plující pod vlajkou Sierry Leone v pondělí podle listu Financial Times signalizoval, že místo do USA zamířil do Brazílie. Druhý tanker, starý 20 let, nepokračoval přes Atlantský oceán a místo toho zaplul do Středozemního moře. Ve středu se nacházel u pobřeží Alžírska a signalizoval, že čeká na pokyny. Třetí z lodí převážejících ruskou naftu nadále drží kurz směrem k Americe.
Britský list upozornil také na čtvrtý tanker plující pod vlajkou Seychel, který nabral náklad v ruském Primorsku a míří k Atlantskému oceánu. To naznačuje, že by jeho cílem rovněž mohlo být pobřeží Spojených států.
„Zásilky byly odeslány,“ komentoval dnes podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dotazy novinářů ohledně přesměrovaných tankerů. Uvedl, že šlo o komerční plavidla, a proto nemůže sdílet podrobnosti. Ujistil ale, že veškerá nafta si najde své kupce.
Trump 9. října oznámil, že Rusko okamžitě vyveze 300 000 tun nafty, v listopadu pak dalších 500 000 tun a „hned poté“ ještě milion tun. První plavidlo s ruskou naftou mířící do USA vyplulo 23. října.