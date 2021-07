Revolut v Česku uplatnila specializovanou bankovní licenci. Zvýší konkurenci na trhu, říká expert

„Revolut je momentálně nejrychleji rostoucí fintech společností v Evropě. Nemáme skryté poplatky a neustále stavíme nové a inovativní finanční produkty,” uvedl ředitel a spoluzakladatel Revolutu Nik Storonsky. Představení banky v Česku umožní podle něj v blízké budoucnosti uvést na trh mnoho dalších nových produktů a služeb.



Na expanzi Revolutu v Česku vydělá hlavně zákazník, řekl zakladatel finanční společnosti Patron Jiří Paták. Český trh je podle něj příliš malý na to, aby motivoval lokální banky k inovacím. Teprve tlak konkurence zvenčí vede ke zlepšení a zlevnění služeb. Na nabídku Revolutu budou muset další hráči reagovat a český zákazník se tak může připravit na vlnu pozitivních změn, dodal.

„Revolut nabízí nyní hlavně snadné nákupy zlata a kryptoměn či rychlé převody peněz do zahraničí,“ upozornil šéfredaktor portálu Poradci-sobe.cz Petr Zámečník. Revolut si spuštěním své banky vytváří prostor pro další služby, kterými by mohl ještě více konkurovat tradičním bankám, doplnil šéfredaktor Czechcrunch.cz Ondřej Holzman. Chystanými produkty, jako jsou spotřebitelské úvěry či kreditní karty, by podle něj mohla platforma přilákat další uživatele. Nové produkty budou pro Revolut klíčové i z pohledu vlastního byznysu, protože potřebuje začít vydělávat a nabízet více placených služeb. Pouští se proto i do odvětví jako například rezervace ubytování, dodal.

Minulý rok Revolut představila na trhu svou specializovanou banku v Polsku a Litvě a v obou zemích začala nabízet úvěrové produkty. Revolut Bank je od letošního února dostupná také na Slovensku. Speciální bankovní licence umožňuje Revolut Bank poskytovat omezené bankovní služby prostřednictvím aplikace Revolut spolu s řadou finančních služeb a produktů, které jsou poskytované jinými společnostmi z Revolut Group.

Revolut byla založena v roce 2015 ve Velké Británii a nabídla službu převodu peněz a směnu měn. Momentálně nabízí desítky produktů, které na celém světě využívá více než 16 milionů zákazníků, kteří přes Revolut udělají více než 100 milionů transakcí měsíčně. K dnešnímu dni skupina Revolut nabrala investice v hodnotě přes jednu miliardu dolarů a její nedávná hodnota se pohybovala kolem 33 miliard dolarů.