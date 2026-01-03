Finanční situace Čechů se lepší. Opasky už tolik utahovat nepotřebují

Finanční kondice českých domácností se postupně zlepšuje. Jako finančně úspěšný hodnotí loňský rok 35 procent Čechů, což je o deset procentních bodů více než v roce 2022. Zároveň poklesl počet lidí, kteří museli šetřit. Loni jich bylo 22 procent, což je ve srovnání s rokem 2022 o sedm procentních bodů méně. Ukázal to průzkum společnosti Provident Financial.
Ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanová pro iDNES.cz

Více než polovina účastníků šetření očekává, že v novém roce budou mít stejnou nebo dokonce lepší finanční situaci než v tom minulém. Stále ale ve společnosti zůstává část obyvatel, kteří na tom finančně dobře nejsou.

„Roste počet domácností, které si dávají stranou část příjmů a mají tak vytvořenou rezervu na tři až šest měsíců. I když je tady stále velká skupina lidí, kteří si musejí utahovat opasky, z našeho průzkumu vyplynulo, že jde o více než pětinu lidí, a dokonce čtvrtinu ve věku 36 až 53 let, což je stejné jako v loňském roce,“ uvádí Petr Javůrek, hlavní finanční analytik Provident Financial.

Energie střídá bydlení

Jako nejnáročnější finanční události roku 2025 označily české domácnosti výdaje spojené s bydlením, letní dovolenou a rekonstrukcemi.

V roce 2024 bylo největším finančním strašákem pro domácnosti vyúčtování energií, 40 procent dotázaných tehdy uvedlo, že právě tento výdaj jim nejvíce zatíží finanční rozpočet. Loni měli lidé největší obavy z výše nájmu nebo hypotéky: 29 procent respondentů uvedlo, že tento výdaj nejvíce ovlivňoval jejich finanční toky.

I letos budou výdaje spojené s bydlením pro domácnosti nejnáročnější. Skoro třiceti procentům z těch, kterým končí fixace úrokové sazby hypotéky, změna významně ovlivní rozpočet.

Méně šetření

Výdaje na zábavu a volnočasové aktivity omezuje 33 procent Čechů, v loňském roce to bylo 36 procent lidí, v roce 2022 dokonce 47 procent. Také šetření na běžných výdajích pokleslo z 57 procent v roce 2022 na 40 procent v letošním roce.

Také postoj k cenám potravin se během roku změnil. Proti loňskému roku lidé již tolik nemusí šetřit na nákupu potravin, o devět procentních bodů méně šetří na množství nebo dražších variantách. Ve slevách také nakupuje o devět procentních bodů méně Čechů.

„Z průzkumu také vyplynulo, že stejně jako v loňském roce si více než čtvrtina Čechů pravidelně odkládá peníze stranou, což je pozitivní signál a ukazuje to na odpovědné finanční uvažování domácností. V případě, že potřebují zaplatit nenadálý výdaj, mohou využít vytvořené rezervy,“ komentuje Petr Javůrek z Provident Financial.

Zhruba čtvrtina lidí si zlepšila svoji finanční situaci tím, že si řekli o zvýšení mzdy nebo si našli lépe placenou práci či další úvazek. Pětina lidí se v případě finančních potíží obrací na rodinu, důvěru v rodinu mají více ženy (24 procent, vs. 17 procent mužů). Patnáct procent lidí ve věku 36 až 44 let řeší nedostatek financí půjčkou.

