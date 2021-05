Firma ifm electronic pomáhá vyvíjet technologii, která odhalí plicní nefunkčnost

Přechod do online režimu fungování společnosti ifm electronic, která je špičkou v oblasti průmyslové automatizace, změnil, ale dlouholeté zvyky neovlivnil. Své původní hodnoty založené na osobní komunikaci v duchu hesla „close to you“ si firma stále zachovává. Zákazníkům je díky online propojení ještě blíž, a to a rychleji než dřív, pokud je to třeba.

ADVERTORIAL

Letos je tomu 30 let, co v České republice působí ifm electronic, jeden z předních světových výrobců v oblasti průmyslové senzoriky. Ve světě je tato v Německu založená společnost známa již více než 50 let a spoléhá na ni bezpočet firem a továren, od potravinářství přes obráběcí stroje nebo automotive až po kovoprůmysl. Kamila Mašková, jednatelka firmy, však upozorňuje, že s produkty ifm electronic se lidé setkávají nejen v továrnách a provozech, ale i ve svém každodenním životě.



Společnost ifm electronic vznikla v roce 1969 jako rodinný podnik s individuálním přístupem k zákazníkovi, který se postupně rozrostl v mocného světového hráče na poli průmyslové senzoriky. Nadále však zastáváte původní hodnoty rodinné firmy. Proč?

Je to velmi jednoduché, za celých 50 let existence naší společnosti jsme za svou silnou stránku považovali osobní přístup, díky němuž jsme si získali širokou základnu věrných zákazníků. Víme, že v našem oboru je komunikace se zákazníkem velmi důležitá, neboť vedle prodeje, který ale přichází až v poslední řadě, je třeba naše produkty nejprve důkladně vysvětlit, naše partnery proškolit a po celou dobu životnosti našich výrobkům poskytovat odpovídající poradenství.

Proto se vaše firma řídí heslem „close to you“? Co to vlastně v pojetí ifm znamená?

Přesně tak. Uvědomili jsme si, jak moc je pro nás komunikace se zákazníkem důležitá, a právě proto vzniklo heslo „close to you“. Chceme, aby tento princip našeho uvažování byl patrný na první pohled. Navíc senzory neprodáváme přes distributory, ale snažíme se komunikovat s každým zákazníkem na osobní úrovni. Pracujeme přímo u nich v jejich provozovnách, zákazníci jsou pro nás zdrojem informací a podílejí se i na rozvoji našich výrobků. Celkem zaměstnáváme dva tisíce techniků, a pokud by každý z nich za den navštívil pouze jednoho zákazníka, máme denně dva tisíce informací a nápadů, jak naše výrobky zlepšit. Stejný přístup osobního kontaktu aplikujeme ve všech sedmdesáti zemích, kde dceřiné firmy ifm působí. Právě díky těmto osobním kontaktům jsme dnes na špici v oboru průmyslové automatizace.

Co všechno ifm nabízí a jaké služby poskytuje? Je něco, čemu se v současné době věnujete víc?

V ifm máme k dnešnímu dni 22 produktových řad. Svou historii jsme postavili hlavně na senzorech. Vyrábíme polohové senzory, jako jsou například induktivní senzory, optické, kamerové systémy, ale i procesní senzoriku, tím myslím senzory proudění, tlaku, teploty a hladinové senzory. Do našeho portfolia však již dnes patří i takzvané diagnostické systémy, kdy monitorujeme například vibrace. V posledních deseti letech se intenzivně věnujeme také zpracování dat, které senzory pořizují. Ostatně takzvaná big data a jejich zpracování ve společnosti věnující se automatizaci dnes představují komplexní a samostatnou problematiku. Pro automatizaci mají obrovský význam, protože hodnoty, které umíme ze strojů číst, se neomezují na jednoduché binární výstupy, ale je jich mnohem více. A právě na tuto oblast a práci s ní se v současnosti zaměřujeme nejvíce.

Měla na vaše pracovní návyky nějaký dopad současná situace kolem koronavirové pandemie?

Nejen firmy, ale my všichni bezpochyby zažíváme lidsky nelehké období a pandemie měla nebo bude mít dopad na každého z nás. Majitel naší společnosti dokonce říká, že život již nikdy nebude „jako dřív“, a já s ním souhlasím. Při první vlně na jaře 2020 jsme se všichni zděsili, netušili jsme, co přijde. Pro představu, v korporátní síti máme kolem pěti tisíc stolních počítačů, se kterými nemůžeme jen tak někam odejít a ze dne na den pracovat distančně. Přesto nás situace donutila reagovat a během jednoho víkendu se podařilo více než polovinu z nich přeinstalovat tak, aby se zaměstnanci mohli bezpečně připojovat a plnit své pracovní úkoly i z domova.

Jak tento přechod na online komunikaci ve firmě zafungoval?

Během zhruba měsíčního období nejrůznějších experimentů s online přenosy se ukázalo, že velké vzdálenosti můžeme namísto osobního setkání řešit formou videohovorů. Ostatně kupříkladu u našich australských kolegů je tato forma spojení naprosto normální už od výuky dětí ve školách, a tak se pro zbytek „ifm světa“ stali mentory. Na online prostředí a pokročilé technologie jsme vlastně zvyklí prakticky všichni, využíváme je každý den. Jejich využití v pracovní praxi bylo, dovoluji si říct, otázkou času. Epidemie koronaviru nás však v ifm k této změně „dotlačila“ o to rychleji a dnes, kdy epidemie doznívá, běžně používáme online kanály nejen jako prostředek komunikace mezi kolegy, ale vidíme její nárůst i při řešení problémů nebo prodeje s našimi zákazníky.

Říkala jste, že vaše senzory jsou součástí různých aplikací. Mohly by najít své využití i v dnešní době, řekněme v medicíně, kde by pomohly například s detekcí viru?

Detekovat virus přímo neumíme, ale umíme monitorovat únik vzduchu v průmyslových zařízeních. Tuto zkušenost jsme využili a dodáváme senzory do ventilačních systémů. Je to oblast, která byla do roku 2020 víceméně okrajová a nikdo ji moc neřešil. My v současnosti pracujeme například na odhalování příznaků plicní nefunkčnosti ještě předtím, než se dostaví obvyklé potíže, a díky technologii umíme okamžitě zachytit odchylky běžných vibrací. K podání léčebných přípravků tak může dojít už v raném stadiu onemocnění.

Jednou z novinek ifm jsou senzory O3D, které pracují na bázi PMD čipu. Co si lze pod touto technologií představit?

Technologie PMD je známá. My tento fyzikální princip (Time-of-Flight) využíváme v našich senzorech již od roku 2002 a do dnešního dne vlastníme 350 patentů používajících toto řešení. Ve své podstatě se jedná o velmi malé moduly, které jsou schopny zobrazit to, co vidí ve třech rozměrech. Modul obsahuje osvětlovací jednotku a čočku, za níž je umístěn senzor. Je tak miniaturní, že se dá importovat do mobilního telefonu. Osvětlovací jednotka vyšle do místnosti světlo, které je neviditelné pro lidské oko a jež se odrazí od předmětů v místnosti. Následně se paprsek vrátí na senzor a jednotlivé pixely snímače toto světlo zachytí. Na základě intenzity odraženého světla potom určí, v jaké vzdálenosti se objekt nachází.

Kde se dá tato technologie využít?

Primárně se využívá v chytrých telefonech, například je odemyká pomocí skenu obličeje, takzvaného FaceID, nebo poskytuje další informace v oblasti aplikací rozšířené reality, jako je kupříkladu Pokémon, Minecraft a další. V automobilovém průmyslu lze technologii používat k ovládání informačního a zábavního systému pomocí gest nebo ke sledování cestujících za účelem inteligentního spuštění airbagů. Ale také k monitorování prostředí v blízkém poli kolem automobilu. Třeba naše první aplikace je zaměřená na detekci překážky před automobilem. Je rozdíl, zda se před vozidlem objeví osoba, podnapilý člověk, nebo zvíře. Jakmile systém vyhodnotí člověka, spustí airbagy pod kapotou. V průmyslovém sektoru pomáhá 3D detekce hloubky orientovat se robotům v místnosti, na rozdíl od nepřesného GPS. Tato technologie dokáže rychle a spolehlivě detekovat nepřesnosti ve výrobě v milimetrovém rozsahu a přenést je do systému ERP.

Doba příliš nepřeje setkávání ani prezentaci produktů. Přesto, plánujete v blízké době nějaké veletrhy či online výstavy?

Pravidelně se zúčastňujeme největšího tuzemského veletrhu elektrotechniky a elektroniky s názvem AMPER, a pokud máme tematickou expozici, pak i Mezinárodního strojírenského veletrhu, obojí v Brně. Již od ročníku 2020 jsme však byli nuceni, podobně jako další vystavovatelé, svou účast odvolat kvůli koronaviru, a své aktivity tak soustřeďujeme primárně do online prostředí. Pořádali jsme pro naše partnery webináře, naši obchodníci při svých prezentacích pracují z přenosových studií v kancelářích v Praze i v Brně, a zákazníkovi se tak snažíme naše produkty maximálně přiblížit.

Máte ještě nějakou novinku, řekněme způsob, jak dnes prezentovat své výrobky?

Pokud situace dovolí, máme v záloze záměr uspořádat takzvaný open house, který případně proběhne v ekonomičtější variantě. Což je příjemnější verze pro partnery, protože pro vzájemnou komunikaci zbyde více času. Tímto prostřednictvím si dovolím pozvat vaše čtenáře a věřím, že opět překvapíme. Malou nápovědou jsou PMD moduly používané už v některých mobilních telefonech…