Byznys se studentským bydlením. Postavit novou kolej je těžké tady i v Německu, říká šéfka firmy Zeitraum

Lidovky.cz Jak to nyní před začátkem semestru vypadá se studentským bydlením?

Studentské bydlení je samozřejmě dražší. V Česku je to o nějakých deset třináct procent víc. Je to vyšší nárůst než v západní Evropě, tam jde o čtyři pět procent. Podobně jako v Česku zdražuje i v Polsku, v Pobaltí je dokonce extrémní růst o 30 až 40 procent; to je ale tím, že tam měli ubytování dříve velmi levné.

Lidovky.cz Dá se říci, že covid odezněl a poptávka se vrátila?

Ano, studenti se vrací, po covidu se to zase rozjelo. Zahraniční studenti se už také vrátili.