19 technologických firem z ČR je mezi 50 nejrychlejšími na světě, český výrobce 3D tiskáren získal 2. místo

Druhé místo obsadil loňský vítěz, výrobce 3D tiskáren Prusa Research. Na třetím jsou vývojáři umělé inteligence a strojového učení Blindspot Solutions. České firmy zvítězily v kategoriích velkých firem ‚Big 5‘ a také vycházejících hvězd ‚Rising Stars‘.



Do you want to see 1100 Original Prusa 3D printers running at the same time in one room? Now's your chance! https://t.co/YaqFz1Xln9