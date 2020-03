Aerolinky British Airways, Ryanair, Wizz Air ruší letecká spojení s Itálií. Smartwings lety do Tel Avivu

LONDÝN Britské aerolinky British Airways a irské nízkonákladové aerolinky Ryanair ruší všechny lety do Itálie i z Itálie. Reagují tak na oznámení italské vlády, která vyhlásila celostátní karanténu kvůli šíření koronaviru. Informovala o tom agentura Reuters. Lety do Tel Avivu ruší český letecký dopravce Smartwings.

Ke stejnému kroku přistoupila maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air a přidaly se i španělské úřady. Ty nejprve informovaly o zrušení veškerých letů mezi Španělskem a Itálii od 11. do 25. března, následně ale vláda upřesnila, že jde jen o lety z Itálie, nikoli naopak.



„V reakci na oznámení italské vlády a doporučení pro cesty, která zveřejnila britská vláda, jsme kontaktovali všechny zákazníky, kteří s námi dnes měli letět,“ uvedla britská společnost ve svém prohlášení. „Cestující, kteří měli mezi dneškem a 4. dubnem letět do Itálie nebo z Itálie, si mohou let změnit na pozdější datum, zvolit jinou destinaci - Ženevu či Curych - nebo jim budou vráceny peníze v plné výši,“ dodaly aerolinky.

Ryanair oznámil, že veškeré lety do Itálie a z Itálie budou zrušeny od této soboty do 9. dubna. Cestující, kteří se potřebují vrátit domů, se podle aerolinek mají snažit dostat do dřívějších letů, tedy těch, které budou v provozu do pátku.

Společnost Wizz Air uvedla, že lety do Itálie i z ní budou zrušeny od úterka do 3. dubna. Aerolinky pozastavily navíc rovněž veškeré lety do Izraele, který přijal v boji s nákazou tvrdá opatření a zavedl povinnou dvoutýdenní domácí karanténu pro všechny osoby, které do země přicestují ze zahraničí. Spojení do Izraele a z Izraele se společností Wizz Air bude přerušeno od 12. března do 23. března.

Omezení i u Smartwings

Český letecký dopravce Smartwings přeruší od dnešního dne do 31. března provoz své linky z Prahy do Tel Avivu. Reaguje tak na opatření izraelské vlády ke koronaviru, které nařizuje 14denní karanténu pro všechny cestující ze zahraničí, uvedla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. Smartwings i ČSA v minulých dnech zavedly kvůli šíření koronaviru úsporná opatření, mimo jiné snížily počet letů.

Linka do Tel Avivu dosud během zimního letového řádu fungovala dvakrát denně. „Cestujícím dotčených letů umožní Smartwings bezplatné překnihování na pozdější datum nebo vrácení peněz v plné výši,“ uvedla Dufková.

Skupina Smartwings, do níž patří i ČSA, zavedla od minulého týdne kvůli šíření nákazy úsporná opatření. Společnost snižuje frekvenci letů do většiny evropských destinací, dále snižuje mzdové náklady a zastavila nábor nových zaměstnanců. Zároveň připouští další redukci letů v případě poklesu poptávky. ČSA ještě před vládním nařízením postupně přerušily své linky do Soulu, Milána, Říma a Boloni.

V Izraeli, kde je podle úterní bilance novým koronavirem nakaženo 55 lidí, vláda nařídila, že do země nebude od příštích dnů umožněn vstup cizincům, kteří si nebudou schopni zajistit následnou domácí izolaci.