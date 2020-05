Agentura Fitch snížila rating Slovenska o jeden stupeň na A, důvodem jsou dopady koronaviru

Bratislava Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A se stabilním výhledem. Důvodem jsou hlavně dopady koronaviru na slovenskou ekonomiku. Informovalo o tom v pátek slovenské ministerstvo financí. Jde o první změnu ratingu země v době pandemie choroby covid-19. Fitch Ratings letos v lednu potvrdila rating České republiky na stupni AA-, tedy na vyšší úrovni než mělo dosud Slovensko.

Agentura předpokládá, že slovenský hrubý domácí produkt (HDP) letos klesne až o deset procent a že podíl schodku veřejných financí se prohloubí na 7,7 procenta HDP. To by se mělo odrazit ve zvýšení veřejného dluhu země, a to až na 60 procent výkonu ekonomiky z loňských 48 procent HDP.



„Ačkoli je za snížením ratingu pandemie, musíme to vidět v širších souvislostech. Ty hovoří, že bývalé vlády Směr-SD trestuhodně promrhaly mohutný hospodářský růst v předchozích letech a nevytvořily rezervy na zlé časy, které nyní přišly,“ komentoval snížení ratingu slovenský ministr financí Eduard Heger. Dodal, že Slovensko je odkázáno na půjčky a že snížení ratingu je patrně prodraží. Země si dříve v tomto týdnu na mezinárodních finančních trzích půjčila čtyři miliardy eur (109 miliard korun).

Strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) někdejšího premiéra Roberta Fica, která byla u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006, po porážce v únorových parlamentních volbách skončila v opozici. Nový kabinet letos v březnu vytvořily čtyři strany v čele s protikorupčním hnutím Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče, který se stal předsedou vlády.

„Osobně beru mírné snížení ratingu jako zvednutý prst a současně výzvu, že hned jako krize pomine, musíme začít realizovat důvěryhodný plán konsolidace veřejných financí,“ uvedl Heger. Podle něj pomoci by mohl i očekávaný silný ekonomický růst země v příštím roce, který předpokládá také agentura Fitch Ratings.

Předchozí slovenské vlády opakovaně odkládaly dosažení vyrovnaného hospodaření státu, jež země ve své novodobé historii ještě nezaznamenala. Bývalý koaliční kabinet pod vedením Směru-SD naplánoval rozpočet veřejných financí bez deficitu na minulý rok, hospodaření státu ale skončilo schodkem v přepočtu 1,3 procenta HDP. To znamenalo i horší výsledek oproti předchozímu roku.