Akcie Boeingu strmě klesají. Od leteckého neštěstí v Etiopii ztratily 11 procent

New York Akcie amerického výrobce letecké techniky Boeing v pondělí výrazně ztrácejí, ještě před zahájením oficiálního obchodování odepisovaly kolem 11 procent. Reagují tak na havárii nového stroje Boeing 737 MAX 8 a hlavně na zprávu, že Etiopie, Indonésie a Čína leteckým společnostem nařídily, aby provoz letadel tohoto typu pozastavily. Jde o druhou havárii tohoto modelu za méně než půl roku.

„U akcií Boeing očekáváme vyšší volatilitu,“ uvedli analytici společnosti Morgan Stanley. „Přestože je brzy vyvozovat závěry, mohou zde být obavy z narušení bezpečnosti, výroby nebo z odstavení z provozu. Toto vše by ale mělo být v delším horizontu zvládnutelné,“ dodali.



Pokud by akcie takto propadly ve standardní době obchodování, zmíněný propad by byl největší za téměř 20 let, upozornila agentura Reuters. Za poslední tři roky akcie Boeingu vzrostly zhruba o 200 procent a na konci února se dostaly na rekordních 446 dolarů.

Boeing 737 MAX 8 letecké společnosti Ethiopian Airlines se v neděli zřítil několik minut po startu z Addis Abeby. Havárii nepřežilo všech 157 lidí na palubě. Loni v říjnu stejný typ letadla společnosti Lion Air se 189 lidmi na palubě havaroval krátce po startu z letiště v Jakartě.

Boeing v pondělí uvedl, že vyšetřování nehody v Etiopii je teprve v počátečním stadiu a že na základně dosavadních zjištění není třeba vydávat nové pokyny pro provozovatele letadel 737 MAX 8.

Analytici Morgan Stanley doporučení ohledně nákupu akcií Boeing zatím nemění. Z 24 makléřských firem jich 19 má akcie Boeingu v kolonce koupit nebo vyšší, pět jich radí akcie držet.

Akcie Boeingu jsou ze třiceti podniků zařazených do klíčového Dow Jonesova indexu letos zatím nejvýkonnější. Do pátku si připsaly zhruba 30 procent, zatímco index vykázal růst o 9,1 procenta.