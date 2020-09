Akcie britské pošty Royal Mail už Křetínskému vynesly 2,7 miliardy korun

Londýn/Praha Podnikatel Daniel Křetínský nákupem akcií britské pošty Royal Mail už vydělal 93,1 milionu liber (2,7 miliardy Kč), napsal web listu The Times. Křetínský začal akcie nakupovat za nejpřísnějších protikoronavirových opatření, kdy akciové trhy prudce klesaly. Svůj podíl budoval od března do července a do akcií vložil kolem 213 milionů liber. The Times Křetínského popisuje jako člověka s tajuplnou povahou a píše o něm jako o „české sfinze“.

EPGC Křetínského a Tkáče oznámila záměr na převzetí akcií německého řetězce Metro, který v ČR vlastní MAKRO Křetínský, jehož majetek časopis Forbes ve svém žebříčku z letošního dubna vyčíslil na 3,4 miliardy dolarů (76,2 miliardy Kč), v Royal Mail na začátku března koupil prostřednictvím investičního fondu Vesa Equity nejprve 3,1 procenta. Vesa, ovládaná Křetínským a slovenským finančníkem Patrikem Tkáčem, podíl v britské poště zvýšila desetkrát a nyní vlastní 13,1 procenta akcií. Hodnota podílu aktuálně činí asi 300 milionu liber, akcie Royal Mail od propadu v dubnu svou cenu téměř zdvojnásobily.

Akcie Royal Mail v posledních dnech posílily i v reakci na zprávu, že skupina mezi dubnem a srpnem doručila o 177 milionů balíků více než ve stejném období loni. Překonala tím odhady analytiků a bez problémů kompenzovala pokles objemu dopisů. Meziročně pak Royal Mail zvýšila tržby o 138 milionů liber. Křetínský se stal nejsilnějším akcionářem britské pošty Royal Mail. Společnost ale strádá Americká investiční banka JP Morgan odhaduje, že Royal Mail letošek uzavře s provozním ziskem 45 milionů liber, zatímco dříve čekala ztrátu 311 milionů liber. List The Times připomíná spekulace z letošního léta, podle nichž měl Křetínský zájem o vyčlenění divize GLS, dceřiné společnosti Royal Mail zabývající se logistikou. GLS je zdrojem výdělku pro celou skupinu, podle analytiků letošek uzavře s provozním ziskem až 250 milionů liber. JP Morgan předpokládá, že se fond Vesa o oddělení divize GLS snaží. Analytici ze společnosti Bernstein mají za to, že divize má větší cenu mimo skupinu a tento krok by uvítali. Akcie Royal Mail jsou i přes nedávný růst výrazně níže, než kde byly, když se s nimi začalo v roce 2013 obchodovat na burze. Royal Mail je tehdy nabídla za 3,30 libry, v pondělí dopoledne přidávaly více než jedno procento a stály zhruba 2,30 libry.