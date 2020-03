Akcie na pražské burze během týdne propadly o 12 procent, nejvíce rostl ČEZ

Praha Akcie na pražské burze během uplynulého týdne propadly, index PX klesl o 11,7 procenta na 738,8 bodu. Je to nejnižší hodnota od recese v roce 2009. Od začátku roku už index PX ztrácí téměř 34 procent. Vyplývá to z výsledků burzy. Největší pokles postihl akcie mediální skupiny CME, výrazně ztrácely i banky. Nejvíce posílily akcie elektrárenské společnosti ČEZ. Předchozí týden akcie klesly o 1,5 procenta.

„Hlavní téma zůstalo stejné, a to šíření koronaviru a jeho očekávané negativní ekonomické dopady. Další preventivní opatření na globální úrovni mají negativní dopad do jednotlivých ekonomik. Nervózní obchodování a zvýšená rozkolísanost s převládajícím prodejním tlakem se promítla i do akciového obchodování. Americký index S&P 500 ztratil 11,8 procenta. Domácí index PX pokračoval v tempu propadu obdobnému v zámoří,“ popsal analytik J&T Banky Milan Vaníček.



Nejvíce rostoucí společností minulého týdne byl ČEZ s růstem o 5,6 procenta na 395,8 Kč. ČEZ zveřejnily lepší než očekávané výsledky. Naopak nejvíce klesajícím titulem týdne bylo CME s propadem o 27,7 procenta na 64 Kč. Spekuluje, že by nemusela být dokončena plánovaná fúze s PPF, upozornil Vaníček.

Obchodování se neslo v duchu výprodejů hlavně na bankovních titulech Erste Bank, Komerční bance a Monetě, z důvodu nařízení České národní banky nevyplácet dividendy, aby si banky udržely silnější kapitálovou pozici před možnými negativními dopady spojené s pandemií koronaviru, doplnil analytik Wood and Company Ronald Schubert. Erste tak v posledním týdnu ztratila 19,2 procenta, Komerční banka 20 procent a Moneta dokonce 27,3 procenta. Toto nařízení zasáhlo hlavně ty investory, kteří nakupují akcie právě kvůli dividendovým výnosům a ti se jich velmi agresivně zbavovali.

Příští týden bude trh nadále sledovat dění kolem koronaviru. Přesun epicentra nákazy z Číny do Evropy ještě nemusí být konečný. Prodlužování bodu kulminace znamená rostoucí ekonomické škody. „I pro příští týden zůstáváme velmi obezřetní a zopakujeme, že očekáváme pokračování velmi kolísavých seancí s přetrvávajícím prodejním tlakem,“ uzavřel Vaníček.