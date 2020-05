Akcie Tesly prudce klesají po tweetu šéfa Muska. Cena je příliš vysoká, napsal miliardář

New York Akcie automobilky Tesla klesají až o více než deset procent. Může za to tweet generálního ředitele Elona Muska, ve kterém uvedl, že cena akcií společnosti je příliš vysoká, uvedla agentura Reuters. Zpráva na twitteru je jednou z několika neobvyklých zpráv na Muskově účtu, včetně zpráv citujících americkou hymnu a či oznámení, že prodá téměř veškerý svůj fyzický majetek. To vyvolává otázky, zda Muskův účet nebyl napaden.

VIDEO: Musk za den zchudl o 19,5 miliardy. Při prezentaci rozbili nerozbitná skla Tesly „Cena akcií Tesly je příliš vysoká podle mého názoru,“ píše se na Muskově účtu na twitteru. Agentura Reuters nebyla schopná ověřit, zda Musk zprávu poslal. Tesla ani Twitter na dotaz, zda Muskův účet nebyl napaden, zatím nereagovaly.

Před rokem Musk urovnal spor s americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) týkající se jeho používání twitteru. V rámci urovnání souhlasil s tím, že bude předkládat k přezkoumání svá veřejná prohlášení o financích Tesly a dalších tématech před jejich zveřejněním firemním právníkům. Akcie Tesly v posledních týdnech prudce rostly. Od středy, kdy firma oznámila neočekávaný čtvrtletní zisk, přestože její výrobu přerušila pandemie nemoci covid-19, však akcie klesají. Včetně pátečního poklesu ale stejně proti 1. květnu 2019 stouply o více než 40 procent.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020 Musk si v kauze pomluvy britského jeskyňáře najal odsouzeného podvodníka. Měl nalézt důkazy O miliardáři Muskovi je známé, že rád zveřejňuje provokativní a senzační tweety, včetně oznámení svého nyní odloženého plánu o přechodu firmy do soukromých rukou a nedávné kritiky omezení pohybu zavedeného vládou. Kritikou těchto nařízení by mohly být i v pátek zveřejněné citace americké hymny. Díky svému postoji má na twitteru více než 33 milionů sledujících, což je považováno za marketingový přínos pro Teslu.

Nedávné oživení akcií Tesly posunulo Muska k blízkosti vyplacení odměny více než 700 milionů USD (17,3 miliardy Kč). Průměrná tržní kapitalizace Tesly za šest měsíců je téměř 100 miliard dolarů, což je cíl, který když se podaří dosáhnout, získá Musk opci na koupi 1,69 milionu akcií.