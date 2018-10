Výprodej akcií v USA se odrazil i v Evropě a Asii. Trump z něj viní americkou centrální banku

Tokio/Londýn/New York Akciové trhy v Asii a Evropě ve čtvrtek navázaly na středeční propad amerických akcií. Panevropský index STOXX 600 sestoupil na nejnižší úroveň od konce roku 2016 a obchodování uzavřel se ztrátou dvou procent na 359,65 bodu. Index MSCI pro Asii bez zahrnutí Japonska se propadl nejníže od loňského března.

Akciové trhy se dostaly pod tlak kvůli rostoucím výnosům u dluhopisů a známkám zpomalování růstu světové ekonomiky. Mezinárodní měnový fond (MMF) tento týden snížil odhady růstu světové ekonomiky pro letošní i příští rok a varoval před hrozbou eskalace sporů v mezinárodním obchodě. Šéfka MMF Christine Lagardeové navíc upozornila, že současné ocenění akcií je „extrémně vysoké“.



Hlavní index německých akcií DAX ztratil zhruba 1,5 procenta a hlavní indexy burz v Londýně a Paříži přišly o téměř dvě procenta. Dolů dnes zamířila rovněž pražská burza, její index PX klesl o 1,2 procenta na 1083,68 bodu.

Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 dnes ztratil 3,9 procenta a obchodování uzavřel na hodnotě 22.590,86 bodu. Index šanghajské burzy Shanghai Composite se propadl dokonce o 5,2 procenta na 2583,46 bodu a je nejníže od roku 2014. Hlavní index hongkongské burzy Hang Seng odepsal 3,2 procenta na 25.349,22 bodu. Ztrátám se nevyhnuly ani burzy v Jižní Koreji či Austrálii.

Hlavní indexy amerických akcií ve středu odepsaly více než tři procenta a zaznamenaly nejvýraznější denní propad za osm měsíců. Investoři se zbavovali růstových titulů v čele s technologickými společnostmi. Americké akcie oslabují také dnes, rozsah jejich ztrát je ale mnohem mírnější než ve středu.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, kolem 18:15 SELČ ztrácel zhruba 0,4 procenta na 25.494 bodů po středečním propadu o 3,15 procenta. Index technologického trhu Nasdaq, který ve středu ztratil více než čtyři procenta, dnes dokonce vykazuje mírný růst.

Fed se zbláznil, říká Trump

Americký prezident Donald Trump v reakci na výprodej akcií opakovaně kritizoval americkou centrální banku (Fed), která podle něj příliš rychle zvyšuje úrokové sazby. „Myslím, že se Fed zbláznil,“ řekl Trump po středečním propadu na amerických akciových trzích. Naznačil, že Fed je za tento propad zodpovědný.

„Platím vysoké úroky kvůli našemu Fedu. A byl bych rád, kdyby náš Fed nebyl tak agresivní, protože si myslím, že dělají velkou chybu,“ prohlásil.

Na stranu Fedu se podle serveru CNBC kromě Lagardeové postavili i další významní činitelé ze světa financí. Guvernér britské centrální banky Mark Carney například pochválil Powellovy znalosti ohledně amerického i světového finančního systému a předseda správní rady největší švýcarské banky UBS a bývalý guvernér německé centrální banky Axel Weber vyjádřil přesvědčení, že Fed se ubírá správnou cestou.

Američtí prezidenti se v posledních desetiletích kritice Fedu většinou vyhýbali, protože nezávislost centrální banky je považována za důležitý faktor pro hospodářskou stabilitu. Trump se ale této zvyklosti nedrží. „Mám problém s Fedem. Fed divočí,“ uvedl ve středu prezident.

Centrální banku Trump kritizoval také v úterý. „Rád vidím nízké úroky. Fed dělá to, co považuje za nezbytné, ale mně se nelíbí, co dělají, protože inflaci máme opravdu pod kontrolou,“ řekl. „Prostě si nemyslím, že je (při zvyšování úroků) zapotřebí postupovat tak rychle,“ dodal.

Obavy ECB z dalšího vývoje

Napětí v globálních obchodních vztazích vyvolává obavy v představitelích Evropské centrální banky (ECB). Mohlo by podle nich vést k dalšímu zpomalování hospodářského růstu. Vyplývá to ze zápisu ze zářijového zasedání ECB.

Představitelé ECB podle zápisu na zasedání podrobněji diskutovali o dopadech obchodního protekcionismu na hospodářské vyhlídky. „Kromě přímých dopadů plynoucích ze zavádění cel byly vyjádřeny obavy také ohledně možnosti, že obchodní napětí by mohlo vést k všeobecnějšímu poklesu důvěry v celé světové ekonomice,“ píše se v zápisu.

Činitelé ECB podle zápisu mluvili také o tom, zda je zapotřebí upravit hodnocení rizik pro hospodářský růst v eurozóně. Nakonec ale dospěli k závěru, že ekonomika eurozóny vykazuje značnou odolnost, takže rizika zůstávají vyvážená.

ECB na zářijovém zasedání potvrdila, že od října sníží měsíční objem nákupů dluhopisů na 15 miliard eur z předchozích 30 miliard. Základní úrokové sazby ponechala na rekordních minimech. S ohledem na obavy z protekcionismu a z turbulencí v několika stěžejních ekonomikách však mírně zhoršila výhled růstu ekonomiky eurozóny na letošní i příští rok.