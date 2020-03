NEW YORK Akcie ve Spojených státech si na začátku týdne připsaly zisky kolem pěti procent poté, co minulý týden zažily největší týdenní propad od globální finanční krize v roce 2008. Investoři využili poklesu cen z minulého týdne k výhodným nákupům poté, co světové centrální banky vyjádřily připravenost přijmout opatření na omezení ekonomických dopadů nového koronaviru.

Akcie v Asii po propadu zpevňují, trh očekává koordinovanou intervenci centrálních bank Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 5,09 procenta na 26.703,26 bodu. Širší index Standard & Poor’s se zvýšil o 4,6 procenta na 3090,23 bodu. Index technologického trhu Nasdaq přidal 4,5 procenta na 8952,17 bodu. S&P 500 a Nasdaq vykázaly největší jednodenní zisk od 26. prosince 2018.