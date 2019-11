Alza rozšíří některé služby. Obrat firmy by letos mohl dosáhnout až 30 miliard korun

Praha Největší český e-shop Alza.cz plánuje do konce roku rozšířit po celé republice síť schránek pro vyzvednutí zboží a testuje doručování přímo do vozů zákazníků. Obrat Alzy by mohl letos dosáhnout 30 miliard Kč, o 20 procent více než loni. Řekl to místopředseda představenstva firmy Tomáš Havryluk.

Alza večer po jednodenním výpadku obnovila vydávání zboží „Obrat roste i v Maďarsku, kde loni činil rekordní miliardu korun, a letos útočí na 1,7 miliardy korun,“ uvedl. Podle něho je cílem českého internetového obchodu na maďarském trhu vystoupat ze čtyřky na první místo. Uvažuje ale i o expanzi do Rumunska, Polska a Bulharska. Příští sobotu oslaví firma 25 let od založení.

E-shop má podle Havryluka několik zdrojů růstu. Prvním je poskytnout co nejlepší produkty zákazníkovi, druhým expanze do Evropy a třetím jsou služby jako přidaná hodnota. „Byznys model nelze postavit jen na tom, že levně nakoupím, se slevou prodám a nic navíc nepřidám. Snažíme se proto na Alzu víc koukat jako na kuchyni v dobré restauraci, kam se kupují kvalitní suroviny, ze kterých se pak vaří skvělé služby,“ řekl. Alza plánuje podle Havryluka aktuálně rozšířit po celé republice síť výdejních míst o 100 nových AlzaBoxů, schránek pro vyzvednutí zboží, aby jich bylo do Vánoc v provozu minimálně 200. Rozšířit chce ale i „Prodejny budoucnosti“, zatím má tři. V Německu a Rakousku, kam nedávno vstoupila, by ráda konkurovala americkému e-shopu Amazon. Alza také v Česku testuje doručování přímo do vozů zákazníků. Alza.cz porušila otevřením provozovny o svátku zákon, míní ČOI V posledních letech firma roste o 20 procent téměř každoročně a Havryluk věří, že se trend podaří nadále udržet. Firmu s 2500 zaměstnanci založil podnikatel a miliardář Aleš Zavoral. Vlastní ji skupina investorů, kteří ji ovládají přes holdingovou společnost L.S. Investments Limited sídlící na Kypru. Daně ale odvádí v ČR. Akcionáři jsou však stále neznámí. E-shopu se podle Havryluka daří mimo jiné i díky spolupráci s dalšími firmami, například Zásilkovnou, Liftagem, Škodou, Rogerem. Vytěžovanou službou je i vlastní přeprava Alza Expres. V Horních Počernicích u Prahy otevřela Alza vůbec největší AlzaBox pro výdej do hodiny od objednání. Nabízí rekordní kapacitu téměř 300 slotů/schránek a měří přes 11 metrů. Přes službu Třetinka, tedy nákup na splátky, obdržela k dnešku již přes 50 tisíc objednávek. Nedařilo se jí ale v soudním řízení se srovnávačem cen Heureka.cz. V létě soud rozhodl, že se Alza musí Heurece omluvit za tvrzení, že není nezávislá. E-shop se odvolal. V Alze mohou zákazníci platit pomocí virtuálních měn bitcoin a litecoin už z dob, kdy zde kupovali komponenty k jejich těžbě, zejména v letech 2017 a 2018. Ty podle Havryluka ale nemají na obrat takový vliv, nicméně na hospodaření se dříve pozitivně odrazily prodeje grafických karet na těžbu bitcoinů. Technologie, jako je blockchain, které jsou základním stavebním kamenem kryptoměn, považuje Havryluk za zásadní proto, že by mohly přispět k fundamentálním změnám ve fungování obchodu budoucnosti. Roční obraty Alza.cz v letech 2002 až 2018: Rok Obrat v mil. Kč bez DPH

2002 302

2005 1 217

2008 3 231

2011 6 745

2014 11 528

2015 14 300

2016 17 400

2017 20 954

2018 25 000 Alza na VŠE založila dva předměty o základech e-commerce a digitálním marketingu. Nedávno v rámci rozvoje nového školního předmětu Technika spustila zápůjční program 3D tiskáren pro školy. Přihlásilo se jich zatím 60. „Když bych nechal proudit své emoce, tak řeknu, že těch 25 let byla super zábavná jízda. Ušli jsme dlouhou cestu, na které jsme zvládli spoustu inovativních projektů a zásadně transformovali i to, jak uvažujeme,“ bilancoval Havryluk.