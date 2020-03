Amazon za zavřenými dveřmi vyvíjí lék na nachlazení. O ,Projektu zdraví´ promluvili zaměstnanci

WASHINGTON Americký internetový gigant Amazon se v neveřejném projektu věnuje vývoji léku na nachlazení. Cílem Amazonu je dokázat něco velkého, aniž by se nechal rušit veřejnými vlivy. O dlouholeté snaze nazývané “Project Gesundheit” (Projekt zdraví) píše server CNBC.

Na velkolepém plánu spolupracuje skupina vědců a technologů, kteří spadají pod dceřinou společnost Amazonu – Amazon Web Services. Projekt měl zůstat tajný, promluvili o něm ale tři nejmenovaní spolupracovníci.



Tým známý také pod označením „1492“ údajně pracuje především na vývoji vakcíny proti nejběžnějšímu onemocnění civilizace. Skupina pod vedením viceprezidenta Amazonu Babaka Parvize chce ale na nachlazení vyzrát více různými způsoby.

Podle studie michiganské univerzity z roku 2003 nachlazení ročně stojí americkou ekonomiku asi 40 miliard dolarů (zhruba 890 miliard korun). Ztrátové jsou lékařské prohlídky, ekonomiku však oslabuje také nulová produktivita nemocných. Ze stejné studie vyplývá, že za velkou část ztráty mohou i nachlazené děti, se kterými zůstávají doma rodiče. Podle CNBC je v současnosti finanční újma států ještě daleko větší.

Nepolapitelné rhinoviry

V 75 procentech případů nachlazení způsobuje skupina rhinovirů. Najít proti nim lék je pro vědce oříšek – jen těch kmenů, které známe, je asi 160.

„Máme za to, že je nemožné najít lék na nachlazení, protože existuje příliš mnoho různých virů, které ho způsobují,“ říká Greg Yap, investor zdravotnických výzkumů společnosti Menlo Ventures . Podle něj by se Amazon mohl nejdříve zaměřit na ty nejčastější kmeny rhinovirů. Do jaké míry to ale pomůže, ukáže prý až čas. Rhinoviry jsou podle Yapa velmi přizpůsobivé a mohou se snadno a rychle stát odolnými i proti novému léku.

Podle dalších expertů je vývoj léku možný - musí však mít téměř nulové vedlejší účinky. Nežádoucí vliv by mohl být nakonec horší než pouhé nachlazení.

„Vyvinout lék s téměř nulovými vedlejšími účinky je pro nás největší výzvou, protože obvykle úplné zotavení trvá týden, maximálně dva,“ vysvětlil investor Mike Pellini. „Otázkou také je, jestli by ho pojišťovny hradily,“ dodal.

Amazon není jedinou organizací, která vkládá vlastní zdroje do vývoje léku na nachlazení. Výzkumní pracovníci v „Chan Zuckerberg Biohub“ se na nejběžnější onemocnění také snaží vyzrát. Projekt financuje zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a jeho žena, lékařka Priscilla Chanová.