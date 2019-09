Zákaz neúsporných žárovek v USA nebude. Zbrzdí to boj s klimatickými změnami, namítají ekologové

Washington Americké ministerstvo energetiky se rozhodlo zrušit zákaz neúsporných žárovek, který měl ve Spojených státech vstoupit v platnost začátkem příštího roku. Informoval o tom server BBC.

Proti rozhodnutí se staví ekologové, podle nichž by zákaz přispěl k ochraně klimatu. Americký prezident Donald Trump však zpochybňuje názor, že klimatické změny jsou způsobovány lidskou činností a vyžadují bezodkladná opatření, upozorňuje BBC.

Řada zemí, včetně Evropské unie, již přistoupila k nahrazování klasických starých žárovek na trhu jejich novými, ekologičtějšími alternativami. Americké ministerstvo energetiky nicméně tvrdí, že zákaz klasických žárovek by měl negativní dopad na spotřebitele, protože vyšší ceny úsporných žárovek by převážily nad úsporou elektřiny.

Ekologické skupiny však tento názor odmítají. „Bude to stát daňové poplatníky více peněz, sníží to konkurenceschopnost amerických podniků, ohrozí to pracovní místa a inovace a zbrzdí to náš boj s klimatickými změnami,“ uvedla ke zrušení zákazu nezisková organizace Environmental Entrepeneurs.

Aktivisté se domnívají, že americká vláda podlehla tlaku ze strany výrobců. Andrew deLaski z organizace Appliance Standards Awareness Project uvedl, že přechod na úsporné žárovky by domácnostem snížil výdaje za elektřinu a zároveň by omezil emise skleníkových plynů. „Místo toho se Trumpova administrativa staví na stranu výrobců, kteří chtějí pokračovat v prodeji zastaralých žárovek plýtvajících elektřinou,“ dodal.