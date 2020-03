Americké akcie oslabily o téměř 10 procent, prudce padají Boeing či provozovatelé okružních plaveb

Po obnovení obchodování Dow Jonesův index pokračuje v poklesu a ztrácí téměř devět procent. Přibližně o sedm procent oslabují rovněž indexy S&P 500 a Nasdaq Composite. Ty jsou už také v takzvaném medvědím trhu, jak se označuje situace, kdy indexy ze svého ročního maxima klesnout aslespoň o 20 procent.



Obavy investorů z dopadů koronaviru na ekonomiku prohloubilo opatření, k němuž přistoupil prezident Donald Trump. Ten vydal zákaz cestovat z Evropy do Spojených států, což doléhá především na akcie leteckých společností, v čele s American Airlines a United Airlines.

I am fully prepared to use the full power of the Federal Government to deal with our current challenge of the CoronaVirus!