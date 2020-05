Americké akcie zpevnily přispěním dobrých výsledků hospodaření, v čele s firmou PayPal

NEW YORK Americké akcie ve čtvrtek zpevnily, index Nasdaq od počátku roku vykázal zisk. Přispěly k tomu dobré čtvrtletní hospodářské výsledky firem v čele s finanční společností PayPal Holdings. Nepříznivou statistiku nezaměstnanosti ve Spojených státech nebrali investoři do úvahy.

Index Dow Jones stoupl o 0,89 procenta, na 23.875,89 bodu. Širší index Standard & Poor’s 500 vzrostl o 1,15 procenta, na 2881,19 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 1,41 procenta, na 8979,66 bodu. Na sklonku března přitom index Nasdaq klesal od počátku roku o více než 20 procent.



Společnost PayPal uvedla, že ve druhém čtvrtletí očekává silné oživení objemu transakcí, protože lidé kvůli karanténním opatřením více nakupují prostřednictvím internetu. Její akcie uzavřely obchodování nárůstem o 14 procent.

O podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech požádalo minulý týden dalších zhruba 3,17 milionu lidí, oznámilo dnes americké ministerstvo práce. Počet žádostí postupně klesá, i když méně, než čekali analytici. Od poloviny března, tedy od začátku krize, kterou vyvolala pandemie způsobená koronavirem, přišlo v USA o práci už více než 33 milionů lidí. To je zhruba 22 procent obyvatel v produktivním věku.

„Ať už je to dobře, nebo špatně, trh se více zaměřuje na to, jak budou vypadat data za dva měsíce, a nikoli na jejich nynější stav,“ konstatoval analytik U.S. Bank Wealth Management Eric Freedman.

Na devizovém trhu dnes americký dolar vystoupal na dvoutýdenní maxima a posiloval i po nepříznivé statistice nezaměstnanosti ve Spojených státech. Obchodníci se k němu uchylovali jako k bezpečné měně. Později ale dolar všechny zisky smazal a mírně klesá.

Kolem 21:55 SELČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, odepisoval 0,2 procenta na 99,89 bodu. Euro vůči dolaru rostlo o 0,3 procenta na 1,0830 USD. Vůči japonskému jenu dolar posiloval o 0,2 procenta na 106,32 JPY.