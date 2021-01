Ani pandemie nezastavila úspěšný rok SAPELI

PRAHA I přes koronavirovou pandemii má největší český výrobce dveří na míru za sebou úspěšný rok. Čísla ještě nejsou uzavřena, čistý obrat by ale měl dosáhnout 980 milionů korun a zisk by se měl udržet řádově na 45 milionech korun, jako v roce 2019. Firma tedy neočekává zásadní meziroční pokles v hospodaření, ale nepodařilo se jí dosáhnout původně plánovaného růstu.

SAPELI již po poslední ekonomické krizi diverzifikovalo svou výrobu tak, aby nabídka obsáhla více segmentů. V nich se totiž krize vždy projevuje různě – jinak dopadá na běžného koncového zákazníka, jinak na developera a jinak na prémiového klienta. Za velkou konkurenční výhodu proto Vrtal považuje v současné době fakt, že se SAPELI podařilo v uplynulých letech etablovat na prémiovém trhu se svou značkou SAPELI Unlimited zaměřenou na náročné zákazníky a atypickou výrobu na míru pro nemovitosti, které navrhují špičkový architekti.

„Po několikaletém meziročním růstu v první polovině roku jsme očekávali navýšení obratu a zisku v rozmezí pěti až deseti procent. I přes příchod pandemie a jarní uzavření prodejen nasvědčovaly výsledky prodejů za prvních osm měsíců loňského roku, že bychom plán mohli být schopni splnit. Bohužel se ale ukázalo to, co jsme realisticky předpokládali. Druhá vlna a uzavření prodejen v posledním čtvrtletí způsobila snížení zakázek v oblasti maloobchodu, a to se projevilo i na našich výsledcích,“ vysvětlil předseda představenstva SAPELI Dušan Vrtal. Podle něho měl vliv také fakt, že se u velkých developerských projektů, které jsou pro SAPELI významným odběratelem, projevil akutní nedostatek zahraničních dělníků na stavbách v důsledku omezení přeshraničních cest kvůli koronaviru. Posunula se tak realizace některých velkých zakázek.

Firma totiž plánuje výrazně posílit své aktivity na německém trhu. Chce tak krizi využít ve svůj prospěch. V Německu se chce zaměřit právě na náročné zákazníky, kteří nemají cenu jako svůj hlavní rozhodovací parametr, ale důležitý je pro ně poměr kvality a ceny. Zde by firmě měla pomoci se prosadit kombinace kvalitní výroby podpořené stoletou tradicí na jedné straně a dostupnějších cen oproti německé konkurenci na straně druhé.

I v příštím roce se bude projevovat nejistota způsobená nepředvídatelností dopadů koronavirových opatření. „Jednoznačně registrujeme nejistotu investorů, a to ať již těch velkých developerů nebo běžných zákazníků, kteří přehodnocují své záměry nové výstavby nebo rekonstrukce. Vidět je to například u hotelů. Mnohé modernizovaly, přestavovaly, investovaly. Nyní ale bude muset celé toto odvětví své záměry přehodnotit,“ dodal předseda představenstva SAPELI. Ani zde ale neočekává úplné zastavení investic. Výhodu podle něho mají velké řetězce, které jsou kapitálově silné a mohou například riziko rozložit do různých regionů.

Podobné plány má SAPELI také v Rakousku. Úspěch na německém trhu do značné míry ukáže možnosti rozvoje značky v dalších zemích západní Evropy. Aktuálně SAPELI exportuje 12 procent své produkce, velkou část na Slovensko.