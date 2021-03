Antigenní testy prodává už i Makro, podnikatelům je k dispozici balení po 25 kusech

Praha Podnikatelé nakoupí antigenní testy k samotestování nově i ve velkoobchodech Makro. Testovací sady byly do prodejen distribuovány a ve středu by se měly objevit v regálech. K dispozici je test s odběrem z přední části nosu v balení po 25 kusech za 2899 korun.

Limit počtu balení na jednoho zákazníka Makro nestanovilo. Ve středu to sdělila mluvčí Makro ČR Romana Nýdrle. Z potravinářských sítí antigenní testy nabízí Kaufland, do prodeje je plánují zařadit Globus a Billa, uvažuje o tom také Albert.



Ve všech 13 prodejnách Makro podnikatelé zakoupí Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test. Test je podle Nýdrle osvobozen od daně z přidané hodnoty (DPH) a při rozpočítání ceny na kusy za jeden lidé zaplatí asi 116 korun.

„Povinné testování zaměstnanců může být pro menší firmy a podniky problematické, a to zejména z hlediska přístupu k samotným testům. Rozhodli jsme se proto na tuto situaci reagovat a zajistit pro tyto případy pohodlný přístup k testům, aby i například malý podnikatel mohl bez problémů otestovat své zaměstnance,“ uvedla Nýdrle. Prodejny jsou podle ní testy dostatečně zásobené a Makro je schopné zajistit případnou další distribuci v případě zvýšeného zájmu.

Kaufland nabízí stejný test ve svých obchodech od úterý, zatím jednotlivě za 149,90 koruny. Příští týden plánuje nabídku rozšířit o balení po 25 kusech. V Kauflandu platí omezení jednoho testu na zákazníka a den. Řetězec minulý týden avizoval, že v polovině března chce do prodeje zařadit ještě NEWGENE Novel Coronavirus Detection Test Kit, který zjišťuje přítomnost koronaviru ze slin.

Podle informací ČTK chce s prodejem antigenních testů v nejbližší době začít i společnost Globus. Momentálně vyjednává s dodavatelem.

Billa plánuje zahájit prodej samotestovacích sad v nadcházejícím týdnu až dvou. Zásadní pro firmu podle její mluvčí Dany Bratánkové je ale nejdříve zajistit dostatečné množství testů pro své zaměstnance, řekla ve středu.

„Do budoucna zvažujeme možnost, aby si kromě respirátorů, roušek, dezinfekcí a podobného sortimentu mohli zákazníci koupit i testy doporučené vládou a ministerstvem zdravotnictví,“ uvedl mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček.

Test, který nabízejí Makro a Kaufland, je na seznamu schválených výjimek ministerstva zdravotnictví. Pokud si tedy takový test koupí živnostník nebo firma, může na něj nárokovat úlevu 60 korun ze zdravotního pojištění. Stát touto formou přispívá nejvýše na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně.

K zamezení šíření koronaviru vláda nařídila povinné testování. Firmy nad 250 zaměstnanců musejí všechny zaměstnance otestovat do 12. března, podniky od 50 do 249 pracovníků mají čas do 15. března. Ve veřejném sektoru testování oficiálně začalo dnes, úřady a další instituce s 50 a více zaměstnanci ho musejí dokončit do 17. března. Ve všech odvětvích je testování v dalším období nařízeno každých sedm dní.