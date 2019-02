Z vysmívaných sluchátek od Applu se stal kult, na obzoru je nová verze

CUPERTINO/PRAHA Ihned po oficiálním představení se staly terčem posměchu. I přesto se ale za méně než dva roky dají označit za jakýsi symbol mladé generace. Řeč je o bezdrátových sluchátkách AirPods od firmy Apple, z nichž je nyní druhý nejprodávanějším produkt americké firmy. Letos na jaře Apple představí jejich druhou generaci.

V roce 2016 Apple s velkou pompou představil svá první bezdrátová sluchátka AirPods. Mělo se jednat o designový a revoluční produkt, u veřejnosti se však od začátku dočkal spíše posměchu. Ke kritice přispěla i relativně vysoká cena, na americkém trhu se začala sluchátka prodávat za 159 dolarů (zhruba 3600 korun).

Svým vzhledem některým vtipálkům připomínala například ustřihnuté tyčinky do uší. Další si zase na svých klasických sluchátkách utrhli kabel a chlubili se tím, že je mohou mít taky. Dalo by se říct, že si zákazníci na bezdrátový poslech hudby v té době teprve zvykali. Pokud taková sluchátka vlastnili, tak se nejednalo o pecky, ale o ty přes hlavu.

Tento na první pohled odvážný krok se ale nakonec ukázal jako správný. I přesto, že jsou na trhu už od roku 2016, jsou stále velice oblíbená. Co se týče prodeje, sluchátka Airpods překonal během prvních dvou let od uvedení na trh pouze iPad. Podle společnosti Above Abalon, která prodej zboží od Applu analyzuje, by mohli zákazníci během letošního roku koupit dalších 40 milionů párů AirPods, to by znamenalo téměř 90% meziroční nárůst. Podle Above Abalon nyní na celém světě nosí AirPods zhruba 25 milionů lidí.

K vyšším prodejům mohly paradoxně přispět i vtipy kolující po internetu.Fórky ustály, a naopak můžeme na ulici potkat čím dál více lidí s AirPods v uších. Zároveň se vlastnění těchto sluchátek stalo jakousi vizitkou. Za to může zejména jejich cena, v Česku se momentálně prodávají za necelých pět tisíc.

Apple nezahálí přitom nezahálí, podle serveru Economic Daily News se má již na jaře objevit na trhu vylepšená verze sluchátek - společně s dlouho očekávanou bezdrátovou nabíječkou zařízení s jablečným logem AirPower. Design AirPods 2 by podle neoficiálních informací měl být lehce odlišný, základ však zůstane stejný. Nový model by měl umožnit navíc také monitorování zdraví. Co přesně by mohla sluchátka monitorovat, se ale ještě neví. Kromě toho by měl Apple ve sluchátkách vylepšit basy a nabídnout nový materiál, který omezí vypadávání pecek z uší. Přibude zřejmě také nová, černá varianta.