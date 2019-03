Apple Pay zabodoval. Češi si s iPhony propojili už přes 200 tisíc platebních karet

PRAHA V Česku už je s mobilním placením Apple Pay propojeno více než 200 tisíc platebních karet, překonávají tak konkurenci. V současnosti nabízí hrazení nákupů zařízeními, jako je iPhone či Apple Watch, už několik bank.

Jak se ukazuje, majitelé iPhonů mají se svými hračkami mnohem větších chuť utrácet než zákazníci s telefony vybavenými operačním systémem Android. Službu od 19. února letošního roku nabízí v tuzemsku Air Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, J&T Banka, Moneta Money Bank, mBank a fintechová společnost Twisto.



U týchž bank využívá konkurenční řešení Google Pay, Garmin Pay nebo vlastní alternativu mobilního placení kolem 150 tisíc klientů. Nutno podotknout, že platit mobilním telefonem, avšak jen se systémem Android, umožňují ještě další banky jako třeba Equa bank či ČSOB. Jde tak řádově o další desítky tisíc lidí.

Apple Pay versus Google Pay

Už teď je přitom jasné, že Apple Pay konkurenci poráží na plné čáře. „Platby Apple Pay rostou mnohem rychleji a například za týden už teď udělají naši klienti pomocí Apple Pay dvojnásobný objem plateb než pomocí plateb pro Android. A to i přesto, že klientů se zapnutými platbami Apple Pay je stále o něco méně než klientů s aktivovanými platbami pro Android v aplikaci My Air,“ řekl LN mluvčí Air Bank Vladimír Komjati. Jen pro představu u banky lidé zaplatili od 19. února, odkdy je služba Apple Pay v Česku dostupná, celkem 225 milionů korun.

Přes jejich vlastní řešení na systému Android, které funguje od dubna loňského roku, přitom klienti Air Bank provedli transakce za 661 milionů korun, tedy měsíčně v průměru kolem 60 milionů korun. Podobnou zkušenost potvrzují i další banky. Za pouhý měsíc si klienti v Komerční bance převedli své karty do telefonu se symbolem nakousnutého jablka v 54 tisících případů.

U konkurenčního řešení s operačním systémem Android je to za stejné období pouze šest tisíc karet. „Ukazuje se, že ofenziva Apple Pay byla dobře připravená a načasovaná. Rozložení sil na hřišti dokreslují i další statistiky. Měsíční objem transakcí u Apple Pay dosáhl na 271 milionů korun, u Google Pay to bylo jen 31 milionů. Vyšší byla i průměrná výše transakcí, a to 526 korun ku 436,“ uvedla Monika Truchlíková, která vede Tribe Cash, Cards and ATMs v Komerční bance.

U České spořitelny pak lidé pomocí Apple Pay zaplatili 256 milionů korun a službu má aktivovanou 49 tisíc klientů. Vlastní platební aplikaci České spořitelny s názvem Poketka přitom využívá jen 14 tisíc lidí. Asi jedinou výjimkou, kde Google stále dominuje, je v tuzemsku mBank. S Applem zaplatili její klienti za jeden měsíc částku v objemu 80 milionů korun a provedli téměř 200 tisíc transakcí. S Google Pay, který v Česku funguje od listopadu 2017, zaplatili lidé u mBank 2,7 miliardy a provedli 1,3 milionu transakcí. Oproti tomu například u Monety Money Bank, která obě služby spouštěla stejně jako mBank, to bylo přes Apple Pay 80 milionů a přes Google Pay 660 milionů korun.

Za jakoukoliv platbu přes zařízení Apple musí přitom finanční domy americké společnosti platit. Jde o nižší desetiny z procenta z každé platby a tokenu. Pro banky tak jde o milionové náklady. Faktem je, že žádná z bank tento náklad na klienty nepřenesla. Oproti tomu Google Pay je zdarma.

Majitelé iPhonů jsou hračičky

Oblíbenějším je Apple bezpochyby i proto, že jeho placení přišlo do Česka o více než rok později než platby pro Android, a měl tak snazší cestu. Může o být ale i kvůli určité rozdílnosti mezi klienty využívajícími zařízení od Apple a Google. Ze statistik Air Bank ale vyplývá, že lidé se zařízeními od Apple platí častěji bezhotovostně a celkově technologické novinky včetně těch bankovních přijímají rychleji.

Dle lidí z oboru financí platí také to, že vzhledem k průměrné ceně přístrojů značky Apple je obvykle mají lidé z vyšších příjmových skupin, u kterých se předpokládá, že mají i možnost více utrácet. Nelze se tak divit tomu, že k platebnímu systému Apple Pay se chtějí přidat i další. Ještě letos jej chce spustit například ČSOB, Equa bank či Raiffeisenbank.