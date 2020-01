Areál vagónky dříve známé jako Legios v Lounech získá Traťová strojní společnost na dobu neurčitou

TSS se zabývá hlavně údržbou tratí, opravuje i vybavení TSS se zabývá hlavně opravami, modernizacemi a údržbou železničních tratí, opravuje také strojní a vozové vybavení. Vlastní a provozuje řadu speciálních kolejových strojů.

Co se týká mechanizace na opravy železničních tratí, je největší firmou v ČR. Své služby TSS poskytuje státní Správě železniční dopravní cesty a dalším společnostem, které působí na železničním stavebním trhu. V roce 2013 například TSS vyhrála tendr na údržbu železničních tratí na Slovensku.

Firma má své sídlo v Ostravě. Patří pod ní také obchodní zastoupení a strojní a opravárenská střediska ve Starém Plzenci, Lovosicích, Hradci Králové a Hulíně.

Počátky TSS spadají do roku 1952, kdy vznikly takzvané traťové strojní stanice v Plzni, Prackovicích nad Labem, Hradci Králové, Olomouci, Bratislavě a Košicích. A. s. Traťová strojní společnost vznikla v roce 2005 transformací Českých drah (ČD) jako jejich stoprocentní dcera. V roce 2006 vstoupil do TSS strategický partner, firma OHL ŽS, dráhy si však ponechaly většinový podíl.

O jeho prodeji rozhodlo vedení ČD v červenci 2009. O rok později se vítězem tendru staly Ostravské opravny a strojírny (OOS), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prodej kontrolního balíku schválil v srpnu 2010. ČD za svůj 51procentní podíl v TSS dostaly přes 600 milionů korun. V roce 2011 se pak OOS staly stoprocentním vlastníkem společnosti TSS.

Společnost OOS ovládají bratři Peter (podle obchodního rejstříku je jednatelem) a Rudolf Šuškové.