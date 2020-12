Aricoma z Komárkovy KKCG koupila švédskou technologickou firmu Seavus

Praha Český holding Aricoma ze skupiny KKCG uzavřel smlouvu o koupi švédské technologické společnosti Seavus. Cenu neoznámil. Seavus je softwarovým vývojářem a konzultační společností, která zaměstnává po celém světě více než 800 expertů. Aricoma Group díky akvizici pronikne na další trhy v Evropě a posílí také svoji pozici v USA. Uvedla to ve středu v tiskové zprávě.

Aricoma díky spojení navýší konsolidovaný obrat z loňských sedmi na osm miliard korun a zisk před započtením daní, úroků a odpisů (EBITDA) přes 600 milionů korun. Zaměstnávat bude celkem více než 2800 zaměstnanců.



„Tato akvizice naplňuje dlouhodobou strategii skupiny KKCG v oblasti informačních technologií. Už při založení Aricoma Group, ve které jsme zkonsolidovali velké IT hráče na českém trhu, jsme se rozhodli, že dalším krokem je mezinárodní expanze. Osobně si velmi vážím toho, že se nám povedlo transakci dotáhnout do konce i v této komplikované době,“ uvedl investiční ředitel KKCG pro technologie Michal Tománek.

Aricoma se díky akvizicím chce stát významným mezinárodním technologickým holdingem. Bude zastřešovat skupinu specializovaných firem, které budou společně schopny nabídnout klientům ucelenou řadu služeb a produktů.

„Seavus se svými produkty a službami zaměřenými na IT poradenství, softwarový vývoj, implementaci softwarových produktů pro správu a řízení infrastruktury, kybernetickou bezpečnost a compliance přesně zapadá do našeho portfolia. Naše dosavadní zkušenosti nabyté v tomto roce zásadně poznamenaném pandemií koronaviru hovoří o tom, že digitální transformace firem je ještě rychlejší, než jsme předpokládali. Vidíme v tom ohromnou příležitost pro další růst. Akvizice Seavus do tohoto plánu skvěle zapadá,“ dodal generální ředitel Aricomy Milan Sameš.

I po akvizici budou všechny provozy a oblasti podnikání Seavusu nadále fungovat. Portfolio společnosti zahrnuje více než 4000 zákazníků, mimo jiné světové telekomunikační společnosti a výrobce telefonů, organizace z bankovního a finančního průmyslu, výrobce spotřební elektroniky, technologické firmy, vzdělávací instituce, státní orgány nebo zdravotnická zařízení. K dnešnímu dni má Seavus 15 provozoven v několika zemích, včetně Švédska, Spojených států amerických, Severní Makedonie, Běloruska, Moldávie, Švýcarska, Srbska, Bosny a Hercegoviny.

Aricoma je nejvěší český technologický holding, který zahrnuje firmy Autocont, Cleverlance, DataSpring, AEC, Cloud4com a Internet Projekt. Její celkové loňské tržby přesáhly sedm miliard korun. Aricoma je technologickou divizí skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.