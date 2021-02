AstraZeneca doručí ve druhém čtvrtletí do Evropské unie méně než polovinu slíbených dávek vakcíny

Brusel Farmaceutická společnost AstraZeneca doručí do Evropské unie ve druhém čtvrtletí méně než polovinu původně přislíbených dávek své vakcíny proti covidu-19. Podle agentury Reuters to společnost sdělila unijním činitelům. AstraZeneca zprávu nepopřela, v úterý večer však prohlásila, že usiluje o zvýšení výrobních kapacit, aby stihla doručit slíbených 180 milionů dávek.

AstraZeneca měla problémy s dodávkami již v prvním čtvrtletí letošního roku. Podle Reuters by nové zprávy o zpoždění distribuce mohly ohrozit cíl EU, kterým je naočkovat 70 procent populace do konce léta.



Mluvčí EU ale uvedl, že blok má dostatečné množství dávek ke splnění vytyčených očkovacích cílů i v případě, že AstraZeneca skutečně svůj závazek ve druhém čtvrtletí nedodrží.

Zdroj z EU řekl Reuters, že britsko-švédská firma unii při uzavřených schůzkách sdělila, že ve druhém čtvrtletí doručí méně než 90 milionů dávek. Podle uniklé smlouvy mezi firmou AstraZeneca a evropskou sedmadvacítkou se přitom firma zavázala, že jich za toto období doručí dvakrát tolik.

Mluvčí firmy AstraZeneca nejprve Reuters sdělil, že doufá, že bude společnost schopna dodávky přiblížit závazkům plynoucím ze smlouvy s EU. Později firma v prohlášení uvedla, že „pracuje na zvýšení produktivity ve svém dodavatelském řetězci (...), aby se podařilo dosáhnout doručení 180 milionů dávek do EU v druhém čtvrtletí“.



Unijní zdroje agentuře Reuters sdělily, že AstraZeneca doručí do EU za první čtvrtletí asi 40 milionů dávek, což je méně než polovina slíbených 90 milionů. Kolem 30 milionů dávek měla firma doručit již na konci loňského roku, z těch však nedoručila žádné, protože její preparát v té době nebyl schválen evropskými regulačními úřady. AstraZeneca tak podle současných vyhlídek doručí do konce června do EU asi 130 milionů dávek, tedy znatelně méně, než původně slíbených 300 milionů.



Farmaceutické společnosti loni vyvinuly vakcíny proti covidu-19 v rekordním čase, nyní se však mnohé z nich potýkají s problémy při masivní výrobě preparátů. Za zpožděním dodávek stojí složité výrobní postupy, omezené výrobní kapacity, či problémy při dodávkách jednotlivých složek, z nichž se vakcíny připravují.

Německo podle dokumentů tamního ministerstva zdravotnictví očekává, že AstraZeneca dožene zpožděné dodávky do konce třetího čtvrtletí letošního roku. Unijní zdroje agentury Reuters však tvrdí, že se takový výhled zdá nerealistický vzhledem k tomu, že není jasné, odkud by firma všechny „chybějící“ dávky vzala.

AstraZeneca podle uniklé smlouvy s EU vyrábí své vakcíny pro evropský blok ve dvou továrnách v Británii, jedné v Belgii a jedné v Nizozemsku. Dávky z Británie však nyní nevyváží za hranice kvůli separátní dohodě s Londýnem. Firma však podle Reuters EU slíbila, že jí doručí také některé dávky ze svého globálního dodavatelského řetězce, včetně továren v Indii a ve Spojených státech.