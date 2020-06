Auta i přes velká očekávání výrazně nezlevní, ceny ojetin naopak poletí nahoru

Prodej aut v Evropě není ani poloviční proti loňskému roku. U části ekonomů to vyvolalo očekávání, že přijdou masivní slevy, stejně jako při minulé hospodářské krizi před deseti lety. Nestalo se, situace je nyní odlišná. Trh se zhroutil a prodávat auta se ztrátou by tomu nepomohlo.

„Kdyby automobilky poslední tři měsíce tlačily auta na trh, tak bychom problém měli, ale výroba stála a na skladech jsou jen vozy, které nám zůstaly z dřívějších měsíců,“ popisuje šéf tuzemského zastoupení Toyoty Martin Peleška. Podle něj je nynější podpora trhu, a to i u konkurence, na maximu možného. „Není důvod cpát do prodeje více peněz. Snažíme se prodávat, povzbudit důvěru a zase roztočit kola byznysu,“ dodává.



Jednotlivé automobilky naopak měsíc za měsícem upravují ceníky směrem vzhůru. Své vozy postupně zdražuje i Škoda Auto. Odvolávají se na emisní limity, které zvyšují výrobní náklady. Nevyřčeným důvodem je i snaha rozbít očekávání, že auta zlevní. Nově se přidává také slabší koruna. I když si importér u automobilky kvůli současné situaci vyjedná slevu v eurech, ta se po přepočtu na koruny rozplyne, a není tak z čeho zlevňovat.

Místo nižších cen nabízejí automobilky výhodné finanční služby, hlavně levnější úvěry včetně pojištění schopnosti splácet.



„Automobilky by velké slevy nemohly finančně ustát, kurz to neumožňuje už vůbec a reálně by si skutečně zničily trh ojetin,“ popisuje Petr Knap, expert na automobilový průmysl ze společnosti EY. „Cenovou válku si teď nemohou dovolit ani automobilky, importéři ani dealeři,“ míní.

Nabídky jednotlivých značek se proto nyní soustředí spíš na výhody ve financování, pojištění nebo v servisních balíčcích, tedy na kvalitu spíš než na cenu.

„Výprodej se nikde neobjeví“

Lidovky.cz porovnávaly nabídky slev platné v únoru a ty na konci května. Hlavní rozdíl je vidět v podpoře financování – více ušetří ti, kteří si auto vezmou na dluh. Slevy na vozy kupované za hotové jsou pak zpravidla velmi podobné jako před koronavirem, i když mohou vypadat závratně. Zvýhodněné financování je ale znát. To proto, že jsou na trhu dostupnější peníze a leasingové společnosti mohou přijít s nižšími úroky, případně mohou úsporu promítnout do dalších služeb, třeba levnějšího pojištění. Právě tyto nabídky jsou nyní rozšířenější a největších výhod se dočká ten, kdo si auto nekoupí za hotové.

„Ke zlevňování v podstatě nejsou důvody, není příznivý měnový kurz ani převis nabídky. Navíc, udržet ceny na určité úrovni je důležité nejen z hlediska rentability, ale také z hlediska image značky,“ popisuje mluvčí zastoupení Peugeotu Radka Matthey. A zmiňuje, že hlavní aktuální výhodou je právě financování s nižším úrokem.

I šéf importéra značky Kia Arnošt Barna popisuje, že podpora prodeje se nyní soustředí hlavně na financování. Nabízí bezúročné půjčky a kvůli stávající nejistotě ohledně budoucnosti i pojištění proti neschopnosti splácet. V posledních dvou měsících jej volí dvě pětiny klientů.

„Bude-li krize dlouhá, začnou automobilky propouštět a snižovat náklady, ale podsekávání cen pod výrobní náklady není ani účelné, ani udržitelné, ani chytré. Nikde se žádná kvanta aut nehromadila, a tak se dle mého žádné akce typu výprodej skladu za minus 30 procent opravdu neobjeví,“ říká mluvčí značky Volkswagen David Valenta.

„V současnosti je prodej nových automobilů již mnohdy prodělečný. Znamená to tedy, že výraznější slevy jsou kontraproduktivní a s větším počtem prodaných vozidel pochopitelně přichází obchodní ztráta,“ popisuje Barna.

Ovšem výrobci svým importérům a dealerům zpravidla o něco zlevnili nebo jim zlepšili podmínky. Cílem je hlavně udržet celou prodejní síť v chodu a oživit důvěru zákazníků.

Týdeník Škodovácký odborář uvádí, že šéf firmy Bernhard Maier zaměstnancům vysvětloval, že firma musí investovat nemalé prostředky do restartu poptávky. To znamená, že se zlevňuje. Ale co z toho se nakonec dostane ke koncovým zákazníkům, není jisté.

Podpora prodejců

Importéři nových aut se tedy snaží podporovat své dealery, poškozené koronakrizí. Snižují jim nastavené požadavky na prodej aut, prodlužují splatnost faktur a pomáhají s marketingem. Ve výsledku může dealer auto kupovat levněji než dříve, prodá jich ale mnohem méně, proto nemá tolik prostoru přenést slevu i na zákazníka. Prodeje nových aut nyní klesly tak významně, že vzniká obava, zda bude na trhu v budoucnu dost ojetin, což dál zmenšuje tlak na zlevňování.

„Počítáme, že se to projeví už letos na podzim. Na trh ojetých vozů přestanou ve velké míře proudit vozy z autopůjčoven a sníží se i tok vozů z operativních leasingů. Snížení nabídky zřejmě způsobí zvýšení cen, což může být prodejním argumentem u nových aut, ovšem zejména pro firmy,“ popisuje Radka Matthey z Peugeotu. Zkrátka auto, které si někdo nyní koupí jako nové, bude mít za čas vyšší hodnotu, protože aut z tohoto období nebude na trhu tolik.

Někteří ale o ojetinách nechtějí spekulovat s tím, že zatím nelze předvídat, jak se bude trh vyvíjet. Od dealerů zaznívá, že zásadním impulzem pro prodej aut by byly akce na státní úrovni jako třeba šrotovné. Slevy – které se navíc neliší od minulosti – žádné davy k prodejcům neženou.

Před deseti lety auta v Česku zlevňovala kvůli přebytku nabídky. A také kvůli kurzu koruny, která tehdy prudce posílila a zlevňovala tak dovážená auta. Pro srovnání, vůz velikosti Volkswagenu Golf šlo pořídit i za 230 tisíc korun, dnes je toto auto i s akčními nabídkami minimálně o sto tisíc dražší.