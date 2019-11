Česko posiluje pozici autobusové velmoci. Letos už vyrobilo téměř čtyři tisíce vozidel

Praha Výroba autobusů v Česku i jejich export dál rychle rostou a loňský rekord bude s vysokou pravděpodobností překonán. Tahounem zůstává Iveco ve Vysokém Mýtě. Daří se i nedalekému SOR v Libchavách.

Za první tři čtvrtletí se v Česku vyrobilo 3814 autobusů, o jedenáct procent víc než za stejné období roku 2018. Loňský dílčí rekord tak už překonán byl. Výroba je i nad úrovní roku 1986, který zůstával nepokořen téměř tři dekády.

Drtivá většina výroby připadá na Iveco – 3399 autobusů, SOR jich vyrobil 391. Do statistik spadá ještě třetí výrobce – opavský KH Motors s 24 autobusy, ten se ale zaměřuje na přestavby větších dodávek na minibusy.

Do Evropy i Afriky

Malý český trh tolik autobusů nepotřebuje, zhruba 94 procent produkce se proto vyváží. Za prvních devět měsíců letošního roku do zahraničí odjely autobusy za 13 miliard korun. Pro srovnání – za toto období se vyvezla osobní auta za 391 miliard.

Největším odbytištěm autobusů z Česka je dlouhodobě Francie – letos už tam putovaly Iveca za čtyři miliardy, následuje Itálie se dvěma miliardami. Zajímavostí je Norsko, které se díky nové zakázce Iveca dostalo na čtvrté místo hned za Německo.

Už druhý rok má vysokou pozici i páté Pobřeží slonoviny, kam se jen letos vyvezly autobusy za miliardu korun. „V Pobřeží slonoviny si objednali dalších 250 autobusů,“ říká mluvčí Iveca Katarína Němcová. Loni firma s Afričany podepsala smlouvu na 450 autobusů. Část vozů, které pomáhají modernizovat dopravu v tamním největším městě Abidžanu, jezdí na stlačený zemní plyn. Mezi další velké trhy patří Belgie, Slovensko, Litva nebo Španělsko.

Česko v přepočtu na počet obyvatel patří mezi největší výrobce autobusů na světě. Ještě před pár lety byla situace jiná. Historicky velkým výrobcem vzhledem k velikosti země bylo Švédsko, to už ale velkou část produkce přesunulo hlavně do Polska. Mimochodem právě proto se nejvíce autobusů do Česka dováží právě z Polska a z Turecka, kam výrobu přesunuli němečtí výrobci.



Na počet obyvatel je produkce vyšší než v Česku pravděpodobně jen v Jižní Koreji, i ta ale výrobu krok za krokem směřuje do levnějších asijských zemí – což je rozdíl proti Česku, kde produkce kontinuálně roste. Obří výrobci, jako je Čína, Indie nebo Brazílie, mají sice ve srovnání s Českem vyšší výrobu, ovšem také výrazně více obyvatel.

Doma vede SOR

I když je z pohledu výroby a exportu Iveco jasná jednička, na domácím trhu na SOR nestačí. Ten hlavně díky velké zákazce pro pražský dopravní podnik nebo dodávkám pro Arrivu už druhý rok v Česku kraluje.

Iveco loni utržilo 23 miliard korun a dosáhlo zisku 2,1 miliardy korun. Oproti tomu SOR loni utržil 3,2 miliardy a vydělal 176 milionů.

Výroba autobusů v Česku roste navzdory obavám o vyčerpané kapacity Iveca ve Vysokém Mýtu. To už nemůže kvůli životnímu prostředí dál rozšiřovat haly. V posledních letech se ale stále daří nacházet nové rezervy. „Za poslední roky jsme plánovitě navyšovali kadenci výroby, abychom dokázali odpovědět na vzrůstající zájem zákazníků,“ popisuje mluvčí. S tím, že v hledání nových možností zvýšení tempa produkce pokračují.

Jádro výroby v Ivecu tvoří řada Crossway, nejprodávanější evropský autobus v meziměstské a městské dopravě. Největší investice šly ve snaze zvýšit výrobu v posledních třech letech do svařovny a lakovny. Přibyly například svařovací roboty a laserové technologie na dělení plechů.

Firma také zvyšovala mzdy, aby nalákala a udržela zaměstnance. Jen loni musela přijmout 445 nových dělníků, aby výrobu stíhala. V Pardubickém kraji je nezaměstnanost pod dvěma procenty. Firma si tak vypomáhá i zahraničními pracovníky.

Iveco patří do průmyslové skupiny CNH Industrial, za kterou stejně jako za automobilkou Fiat Chrysler stojí italská rodina Agnelli. Firma český závod získala spojením s autobusovou divizí francouzského Renaultu, který někdejší Karosu získal v privatizaci.

Společnost SOR patří do české skupiny EP Industries, kde jsou největšími akcionáři Roman Korbačka a Daniel Křetínský.