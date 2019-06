Automobilka Fiat Chrysler dospěla ve Francii k předběžné dohodě o spojení s Renaultem

Boulogne-Billancourt Italsko-americkým výrobce automobilů Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dospěl ve Francii k předběžné dohodě o spojení s automobilkou Renault. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to oznámila agentura Reuters.

Vyplynulo podle nich ze středečního jednání v centrále firmy v Boulogne-Billancourt u Paříže. Z fúze by vzešel třetí největší výrobce aut na světě.

Oplátkou za požehnání fúze v hodnotě 35 miliard dolarů (797 miliard Kč) francouzská vláda, která má v Renaultu 15procentní podíl a je jeho největším akcionářem, požadovala větší vliv ve sloučené společnosti, pevnější záruky pracovních míst a lepší podmínky pro akcionáře Renaultu.

Obě společnosti i francouzská se k probíhajícímu jednání odmítly vyjádřit.

Středeční krok ale podle Reuters neznamená automatický souhlas správní rady Renaultu. Může následovat rámcová dohoda nebo memorandum o porozumění. Poté by následoval dlouhý proces fúze. Jak uvedla agentura AP, ten by - včetně konzultací s odbory, francouzskou vládou, antimonopolními úřady a dalšími regulačními orgány - trval asi rok.

Spojením by vznikl třetí největší výrobce aut na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen. Sloučený podnik by ročně vyráběl zhruba 8,7 milionu aut. Při započtení produkce aliančních partnerů Renaultu - japonské automobilky Nissan a Mitsubishi - by všechny podniky dohromady vyráběly kolem 15 milionů aut ročně.