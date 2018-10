Brexit může v českém automobilovém průmyslu ohrozit až 15 600 pracovních míst, varuje studie

Praha Odchod Velké Británie z Evropské unie by mohl ohrozit v českém automobilovém průmyslu až 15 600 pracovních míst a snížit růst hrubého domácího produktu (HDP) Česka o 1,4 procentního bodu. V důsledku takového ekonomického šoku by pak mohla být ve druhé vlně ohrožena další pracovní místa i spotřeba. Vyplývá to ze studie společnosti Coface, která se celosvětově zabývá pojišťováním pohledávek.

„Na každého občana v České republice připadá za loňský rok 132 nově vyrobených automobilů. To je nejvíce v celém regionu střední a východní Evropy. Úspěch automobilového průmyslu však není samozřejmý, Česká republika musí svůj vlajkový průmysl chránit a podporovat. Rizikové scénáře našeho analytického týmu ukazují, že aktuální síla i rekordně nízká nezaměstnanost v České republice nemusí s ohledem na vývoj v Evropě i ve světě trvat věčně,“ uvedl generální ředitel Coface ČR Ján Čarný.



Velká Británie je jedním z nejvýznamnějších odbytišť českých automobilek s podílem sedm procent. Její automobilový trh získal zejména kvůli brexitu od Coface hodnocení jako vysoce rizikový.

Vysoká poptávka po nových vozech v EU přispívá k rekordním výsledkům domácího automobilového průmyslu i české ekonomiky. Jen v roce 2017 bylo v ČR vyrobeno 1,42 milionu automobilů. Automobilový průmysl generuje 21 procent českého exportu, ten je však závislý na poptávce po nových vozech v řadě států. Třetina exportu automobilového průmyslu míří z ČR do Německa.