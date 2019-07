Bank of America ukončuje spolupráci se společnostmi, které provozují uprchlická střediska

New York Bank of America už nebude dál spolupracovat se společnostmi, které pomáhají provozovat střediska pro přistěhovalce a soukromé věznice. Rozhodnutí mezinárodní banky přichází po té, co vyšlo najevo, že v některých uprchlických táborech panují otřesné podmínky.

„Banka oceňuje kroky, které klienti přijali k řádnému plnění svých smluvních a humanitárních povinností, ale i přesto se nakonec rozhodla ukončit vzájemné vztahy," cituje server CNN vyjádření banky. Podle mluvčího Bank of America společnost projednala razantní krok se svými klienty, kteří se podílejí na správě zařízení. „Vzhledem k tomu, že postrádáme další právní a politické plány a že uznáváme obavy našich zaměstnanců a zúčastněných stran v komunitách, pro které tu jsme, je naším záměrem tyto vztahy ukončit," uvedl mluvčí.

Bank of America byla mimo jiné finančníkem společnosti Caliburn, která provozuje uprchlické zařízení s názvem Homestead. Podle serveru The Miami Herald banka poskytla společnosti půjčku ve výši 380 milionů dolarů a úvěr ve výši 75 milionů dolarů. Homestead poskytuje útočiště dětem bez rodičů.

Záchranáři pomáhají s pátráním po utonulých. Uprchlíci přelézají mexicko-americké hranice nedaleko města Tijuana. Třetí místo v kategorii Aktuality. Americký prezident Donald Trump prosazuje imigrační politiku „nulové tolerance“, jejímž výsledkem je oddělení dětí od rodin migrantů v uprchlických táborech. Trumpova administrativa schytala v posledních dnech kritiku za podmínky pro děti migrantů v pohraničním zařízení v Clintu v Texasu, které patří pod vládní agenturu Customs and Border Protection. V zařízení je podle skupiny amerických právníků nedostatek potravin, vody, mýdla a lékařské péče, uvádí zpravodajský portál USA Today. Ekonomika USA překonala rekord v délce růstu. Expanze ale nepřináší všem Američanům stejné výhody, tvrdí experti Uprchlická zařízení se dostala do centra pozornosti právě po zveřejnění otřesných podmínek v Texasu. Minulý týden ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb oznámilo, že přesune 250 dětí z tohoto texaského zařízení jinam. Minulý pátek senátorka Elizabeth Warrenová vyzvala k zákazu soukromých nápravných a zadržovacích zařízení. Akcie soukromých vězeňských provozovatelů po jejích výrocích klesly. Bank of America sídlí v Severní Karolíně a patří mezi čtyři hlavní banky ve Spojených státech. Mezi její hlavní konkurenty se řadí Citigroup, JPMorgan Chase a Wells Fargo.