Banky v Česku loni poskytly hypotéky za rekordních zhruba 250 miliard, hypoteční trh tak stoupl o 38 procent

Praha Hypoteční trh v Česku loni stoupl o 38 procent, když banky v ČR poskytly hypotéky za rekordních zhruba 250 miliard korun. Vyplývá to z odhadů skupiny ČSOB, která o tom informovala na dnešní on-line tiskové konferenci. Silný zájem o úvěry podle banky přetrvá i letos, nicméně odhady ČSOB počítají v tomto roce se zhruba desetiprocentním poklesem trhu.

Banka zároveň letos očekává pozvolný růst úrokových sazeb a stabilizací cen nemovitostí. Skupina ČSOB, pod kterou patří Hypoteční banka nebo Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS), je v ČR lídrem trhu.

„Za rekordním nárůstem je především trvající zájem Čechů o řešení vlastního bydlení a velmi nízké úrokové sazby, které od dubna loňského roku prakticky stále klesaly,“ uvedl člen představenstva ČSOB Jan Sadil.

Obdobná situace platí podle generálního ředitele Hypoteční banky Jiřího Feixe také pro úvěry od stavebních spořitelen. Ty loni podle odhadů ČSOB poskytly úvěry za 65 miliard korun, meziročně o 36 procent více. Celkem tak podle něj finanční instituce v ČR loni poskytly úvěry na bydlení za 315 miliard korun.

„Lidé berou bydlení jako bezpečný přístav a ochranu svých úspor, proto zájem o úvěry na bydlení prudce vzrostl,“ uvedl Feix, který je od nového roku zároveň předsedou představenstva ČMSS. Skupina ČSOB přistoupila k integraci ČMSS do Hypoteční banky. Od ledna se tak již propojila představenstva Hypoteční banky a ČMSS, k 11. březnu pak ČMSS změní název na ČSOB Stavební spořitelnu.

Letos by měly stavební spořitelny podle odhadů ČSOB poskytnout úvěry za zhruba 61 miliard korun, tedy meziročně o šest procent méně. Naopak by měl stoupnout zájem o nové smlouvy o stavebním spoření. Po loňském poklesu o pět procent na zhruba 520 000 smluv by letos měly stavební spořitelny uzavřít zhruba 560 000 smluv. To by znamenalo růst o osm procent, vyplývá z odhadů ČSOB.

Místopředseda představenstva Hypoteční banky Vlastimil Nigrin upozornil, že loňský rok ale nebyl rekordní v počtu poskytnutých hypoték. To byly podle něj roky 2016 až 2018. Důvodem byl podle něj loňský růst cen nemovitostí o zhruba deset procent a s tím i související nárůst průměrné výše hypotéky. Ta koncem loňska podle odhadů ČSOB stoupla na 2,9 milionu korun z předloňských 2,6 milionu korun. A růst by měla i letos.

„Myslíme si, že ceny by už neměly plošně růst. Podle našeho názoru dojde v letošním roce ke stabilizaci cen. Samozřejmě se to nebude týkat plošně všech nemovitostí, ale trend rostoucích cen by se měl v letošním roce přibrzdit,“ uvedl Feix.