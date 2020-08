Banky v Česku šetří. Část lidí nechávají dělat z domova a pro kanceláře hledají podnájemníky

Praha Kvůli přetrvávající pandemické hrozbě některé banky a další velké firmy dál umožňují části svých zaměstnanců pracovat z domova. Do nadbytečných kancelářských prostor teď hledají podnájemníky.

Raiffeisenbank má již více než deset let svou centrálu v budově City Tower na pražské Pankráci. V nejvyšší budově v Praze má banka pronajato přes 17 tisíc metrů čtverečních. Zhruba čtvrtinu z nich se ale chystá uvolnit. Jak budou nadbytečné prostory využity, zatím nebylo definitivně rozhodnuto. Vyloučeno ale není, že je obsadí nějaký podnájemník.



Podobně jako Raiffeisenbank postupuje řada firem, které disponují zbytečně rozlehlými kancelářskými plochami. Část jejich zaměstnanců totiž kvůli pandemii koronaviru stále pracuje z domova a někteří z nich se na pět dní v týdnu do kanceláří již nikdy nevrátí. Roli ale hraje i snaha ušetřit na nájemném kvůli očekávanému ekonomickému ochlazení. Jak tvrdí makléři, o podnájmy je mezi společnostmi v Praze zájem.



Podle poradenské firmy CBRE se dnes podnájmy podílejí na celkovém trhu kancelářských pronájmů z víc než jednoho procenta – a tento podíl se nyní rychle zvyšuje. Také poradenská společnost BNP Paribas Real Estate tvrdí, že každý den na pražském kancelářském trhu přibývají stovky metrů čtverečních nových ploch k podnájmu. Obvykle jde o moderní administrativní budovy, dokončené často v posledních třech letech, a nacházející se v žádaných lokalitách. Celkem se za poslední kvartál, jak uvádí BNP Paribas, objevilo na trhu přes 70 tisíc metrů čtverečních podnajímaných kancelářských prostor.

Změna pracovního stylu

„V minulosti společnosti nabízely práci z domova jako zajímavý benefit. Vlivem koronaviru však byly nuceny odeslat své zaměstnance na home office hromadně a na dobu několika týdnů až měsíců. Během tohoto období zlepšily své systémy pro vzdálený přístup a naučily se pracovat na dálku. Postupem času zjistily, že zaměstnanci nemusejí do kanceláří docházet v plném počtu, ale po týmech či menších skupinkách,“ popisuje vznik nadbytečných ploch Kateřina Havlová, vedoucí týmu zastupující pronajímatele kancelářských prostor v CBRE.



Pozitivní zkušenost s home office potvrzuje například Komerční banka. A využívat ho chce i nadále. „Intenzivně připravujeme koncept takzvané chytré kanceláře, který umožní zaměstnancům daleko víc než v minulosti flexibilně kombinovat práci v kanceláři s možností pracovat vzdáleně, například ze svého domova,“ říká mluvčí Komerční banky Michal Teubner. Banka tedy bude využívat méně kancelářských prostor.

„Plánujeme proto část budovy Komerční banky na Václavském náměstí nabídnout k pronájmu,“ uvedl mluvčí. Půjde minimálně o 30 tisíc metrů čtverečních a na na trhu je banka chce nabídnout v průběhu prvního či druhého čtvrtletí příštího roku.

Firmy se snaží ušetřit na nájemném i kvůli zpomalení ekonomiky. To je patrné i na statistických datech. Dle Prague Research Forum se ve druhém čtvrtletí letošního roku pronajalo v Praze na 79 tisíc metrů čtverečních, což představuje meziroční pokles o zhruba 21 procent.

O to, stát se podnájemníkem, mají ale firmy zájem. Jde především o společnosti, které preferují vlastní kanceláře, nechtějí jít do těch sdílených a zároveň vyžadují flexibilitu a často nejsou s to platit plné nájemné majiteli budovy. To se v Praze pohybuje zhruba od 13,5 eura do 23 eur (tj. asi 350 až 600 korun) za metr čtvereční.

Za lepší cenu, ale jen dočasně

„Potenciální podnájemníci preferují především jednotky ve velikosti od 150 do 500 metrů čtverečních se smlouvou maximálně na tři roky,“ říká Kateřina Havlová. A dodává, že výhodou podpronájmů je, že ve většině případů jsou prostory vybavené a zařízené k okamžitému nastěhování.



„Často se také nabízejí za lepší cenu, než jsou pronajaty od vlastníka budovy. Pronajímatelé totiž mohou výši nájemného upravit dle aktuální poptávky tak, aby prostory obsadili rychleji, a přitom stále dosáhli zajímavých úspor na nákladech,“ dodává Havlová.

Zdá se přitom, že shánění podnájemníků není jen záležitostí několika měsíců. Jak vyplývá z průzkumu mezinárodní poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate, který provedla mezi dvěma stovkami svých klientů, téměř dvě třetiny nájemců moderních kancelářských budov uvažují o tom, že část svých prostor podpronajmou jiné společnosti.

„Díky podnájmu si současní nájemci mohou zajistit dodatečný peněžní tok a snížení platby za nájem, zatímco podnájemci si mohou pronajmout špičkové kancelářské prostory, které by pro ně byly za normálních okolností na trhu nedostupné,“ tvrdí Lena Popova, vedoucí týmu Office Agency BNP Paribas Real Estate ČR a Slovensko.