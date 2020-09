Bazarům chybí vozy i zákazníci. Sehnat solidní ojetinu je a bude obtížné, shodují se experti

PRAHA Koronavirová krize má na trh s ojetými automobily drtivý dopad. Dokonce větší než na trh s novými auty. Ojetých vozů je nedostatek, a i když se trh postupně vzpamatovává, propad oproti loňskému roku je dramatický. Pro zákazníky to znamená, že nemohou očekávat atraktivní slevy.

To nejhorší má český trh s ojetými automobily nejspíš za sebou, i tak je ale jeho propad dramatický. Podle údajů autotržiště Carvago se v prvním pololetí trh s ojetými vozy v Česku propadl o 46,53 procenta a například v týdnu od 16. do 22. března se trh s propadem o 99 procent prakticky zastavil. Po celé dva měsíce pak byl meziroční propad na úrovni 90 a více procent. Od té doby trh oživuje, ale situace stále ani zdaleka není ideální.



Firemní flotily se mění, virus tlačí na úspory. Trendem jsou zaměstnanci sdílená auta

Data Carvago mapující trh do prvního zářijového týdne včetně, která společnost redakci Lidovky.cz poskytla, ukazují, že meziroční propad do té doby byl 39,15 procenta. Jenže k většímu zotavení zatím nedochází: od počátku července se trh v meziročním srovnání pohybuje asi o 15 až 20 procent níže oproti srovnatelnému období v předchozím roce a tento trend se nijak nemění, dochází ke stagnaci. Naznačuje to, že úplné zotavení trhu bude během na velmi dlouhou trať.

„Koronakrize dopadá na český trh s ojetými vozy i nadále. I když se meziroční tempo propadu za třetí kvartál mírně zpomalilo a trh začal postupně oživovat, stále vidíme pokles prodejů minimálně o 20 procent v jednotlivých týdnech. Výsledkem je meziroční propad obratu o více než 30 miliard korun, přičemž ojetých automobilů se prodalo o téměř 40 procent méně,“ komentuje pro Lidovky.cz aktuální situaci Jan Kranát, provozní ředitel autotržiště Carvago.

Krize pokračuje

Krizi trhu dokládají i další data. Například údaje České leasingové a faktoringové asociace ukazují, že v tomto roce za první pololetí uzavřeli zákazníci na ojetá auta 9120 úvěrových smluv, zatímco vloni to bylo za první pololetí 12 501 smluv. U nových aut přitom propad nebyl tak dramatický (7689 oproti 8753), trh ojetin se tedy zdá být zasažen výrazněji.

Pokles trhu potvrzují i data společnosti Cebia, která se zabývá především prověřováním ojetých automobilů. Ta si všímá především propadu dovozu ojetých aut ze zahraničí, za první pololetí jich bylo dovezeno o téměř 23 procent méně než loni. Menší dovoz, ale také propad prodejů nových aut v tuzemsku pak znamená, že na trhu je ojetých aut nedostatek.

„Nedostatek ojetých automobilů je zapříčiněn rovněž opatrným chováním firem, které po první vlně koronakrize redukovaly nezbytné investice a nenakupovaly nové vozy. Firemní klientela má na český trh radikální vliv, tvoří více než 70procentní podíl, čímž ho prakticky utváří. Druhým aspektem je nedostatečná nabídka automobilů i na zahraničních trzích. Ve srovnání s loňským rokem tak na trhu chybí více než 20 procent vozů, což nižší prodejní výsledky ještě prohlubuje,“ popisuje Kranát.

Kvůli těmto faktorům podle něj roste cena ojetých aut, ale vliv má i rostoucí kurz eura vůči koruně: auta z dovozu jsou pro českého zákazníka dražší. Carvago uvádí, že navzdory dopadům koronavirové situace se průměrná cena prodaného ojetého auta zvýšila meziročně o 3,5 procenta na 261 878 korun. Na konci prvního zářijového týdne pak tento průměr činil dokonce 264 476 korun.

Statistiky společnosti Cebia nicméně za první pololetí vykazují pokles ceny, za první pololetí hlásí pokles z 228 tisíc na 212 tisíc korun. Jde ale o nabídkové ceny, nikoli ceny skutečně prodaných vozidel. Autobazary přitom stále běžně používají praxi, kdy zákazníky v inzerci lákají na auta, jež ve skutečnosti nemají. Krize mohla tento stav ve snaze zaujmout alespoň nějakého zákazníka prohloubit.

Solidních ojetin je čím dál míň

Zástupci obou firem se tak v podstatě shodují, že sehnat solidní ojetinu je a bude obtížné. Sehnat kvalitní ojeté auto se může ukázat jako těžší úkol než v předešlém roce. „Kvůli kurzu koruny se do Česka budou dovážet levnější a méně kvalitní vozy, na kterých bude možné více vydělat. Ti, kdo si plánují koupit ojeté auto v dohledných měsících, by se měli po něm poohlédnout co nejdříve,“ upozorňoval už v červenci Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

‚Tažení proti Škodě.‘ Předák odborů Povšík kritizuje plány automobilky na přesun výroby do zahraničí

Horší situace ohledně dovozů ojetých aut ze zahraničí znamená, že se v nabídce zvyšuje podíl vozů s českým původem. Ten podle údajů Carvaga činí 52 procent. Téměř 32 procent ojetých aut pak pochází z Německa, třetí pozici drží s podílem lehce přes šest procent Itálie, Rakousko je čtvrté se čtyřmi procenty. Další země už mají jen velmi nízké podíly.

Podle dat Carvaga pak stoupá zájem o novější ojetá auta. „Vozy do tří let stáří s nájezdem do 30 tisíc kilometrů aktuálně tvoří více než 30 procent prodejů,“ říká Kranát. Prodané ojetiny tak v průměru mládnou, průměrný věk je 9,4 roku. Cebia ale varuje, že u dovážených aut opět roste podíl ojetin starších deseti let, ten v prvním pololetí stoupl o dva procentní body na 53,21 procenta. Firma upřesňuje, že zatímco průměrný věk ojetých aut s českým původem je sedm let, například u vozů individuálně dovážených ze zahraničí je to jedenáct let.

Nejoblíbenější značkou ojetých aut je v Česku samozřejmě Škoda, která si připisuje podíl lehce přesahující jednu třetinu. Následují Volkswagen (11,6 procenta) a Ford (6,8 procenta), podíl značek Hyundai, Peugeot, Audi, BMW, Mercedes a Opel se pohybuje mezi třemi a čtyřmi procenty. Co se nejprodávanějších modelů týče, vedou opět škodovky v pořadí Octavia, Fabia, Superb, Rapid, následují modely VW Passat a Golf, Ford Focus, Hyundai i30 a VW Touran. Do dvacítky nejoblíbenějších ojetin se již dostaly i relativně nové modely Karoq, Kodiaq a Scala, zatímco nejmladší a nejmenší klasické SUV mladoboleslavské značky, Kamiq, to ještě nestihlo.

U prodaných ojetých aut nadále dominují diesely s podílem téměř 52 procent. Pohon všech kol má jen 13 procent prodaných ojetin.