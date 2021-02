Koronavirus způsobil nedostatek papírových krabic, obchodníci obaly shání i několik týdnů

Londýn Jawbone Brewing, nový malý pivovar ve Twickenhamu, měl vše připraveno na zahájení prodeje svého svrchně kvašeného pale ale, když narazil na problém. Nemohl sehnat žádné krabice. Rozmach prodeje přes internet v době pandemie totiž znamenal i raketový nárůst poptávky po papírových krabicích, protože spotřebitelé si začali přes internet objednávat vše od kol až po pokojové rostliny.

Jawbone nakonec musel odložit spuštění internetových dodávek o tři týdny, než se mu podařilo sehnat obaly, píše BBC. Pivovar na sociálních sítích požádal místní zákazníky, zda si mohou přinést s sebou vlastní krabici. A zakladatel Ben Hughes se pustil do urputného hledání správného druhu dvoustěnných obalových krabic, které by dostatečně ochránily plechovky piva při přepravě zákazníkům.



„Chtěl jsem mít krabice se značkou. To se nám ale nepodařilo. Všichni dodavatelé říkají, že si na to musíme počkat několik měsíců,“ řekl Hughes.

Konfederace papírenského průmyslu (CPI) říká, že před Vánocemi je vždy vrchol poptávky, zásobení před koncem přechodného brexitového období však problém ještě zhoršilo. Komplikace také způsobila pandemie, což sektor ovlivnilo v globálním měřítku. CPI to označila za totální smršť, dodala nicméně, že kapacity se zvyšují, což by mělo pomoci zmírnit tlak.

Nadnárodní obalová společnost DS Smith uvádí, že problém je částečně v recyklačním řetězci. Před pandemií, kdy většina dodávek směřovala do obchodů a restaurací na hlavních ulicích, si obaly rychle našly cestu zpět do systému prostřednictvím recyklačních firem.

„Všechny naše krabice se vyrábějí z recyklovaného materiálu,“ říká generální ředitel DS Smith Miles Roberts. „U lidí doma nebo v garáži je velké množství obalů a jedním z největších úkolů pro nás je to, jak papír dostat zpátky do recyklační sítě, jak ho můžeme dostat zpět do našich papíren, abychom ho mohli přeměnit na papír a znovu ho použít.“

Podobné problémy jako Jawbone musela řešit i firma Wanderlust Wine. Zhruba 100 zákazníků muselo o den až dva dny déle čekat na svoji dodávku vína, která měla být původně do druhého dne. Majitel firmy Richard Ellison upozorňuje, že ceny obalů vzrostly a dodací lhůty objednaných krabic se prodloužily z týdne na tři měsíce, což je pro krabice příliš dlouhá doba. Nakonec musel koupit 3000 krabic za dvojnásobnou cenu a místo krabic vyrobených na míru pro Wanderlust nyní používá neznačkové standardní krabice.

Problémy pociťují i supermarkety. Asda, Lidl a Co-op musely ze stejného důvodu přejít na plastové obaly pro vejce, což vyvolalo značnou kritiku na sociálních sítích. „Je nedostatek celulózy používané k výrobě lepenkových krabic, což má dopad na všechny maloobchodníky. Plastové jsou stoprocentně recyklovatelné, ale doufáme, že se co nejdříve budeme moci vrátit k lepenkovým,“ uvedla Asda na Twitteru.

Šéf firmy na obaly Rightbox Axl Barber dodal, že problémy začaly v říjnu, v současnosti je ale situace podle něj „naprosto šílená“. „Výroba standardní krabice s chlopněmi nahoře a dole může trvat v běžném období i několik dnů a dodávka týden,“ říká. „V současnosti jsou to dva, tři měsíce.“ Barber nyní pomáhá malým firmám najít jiná řešení s využitím jakýchkoliv krabic, které lze sehnat.

Některé firmy obviňují z problémů dodavatele surovin, jiné ukazují prstem na maloobchodní giganty, jako je například Amazon, kteří si podle nich berou mnohem více, než je jejich spravedlivý podíl. Amazon sám uvádí, že snížil množství obalů, které používá, včetně toho, že někdy přepravuje zboží ve svých vlastních obalech, bez dodatečných přepravních krabic.