Berlín chce na 5 let zmrazit nájemné, opoziční CDU mluví o socialistických praktikách

Berlín Vedení německého hlavního města Berlína plánuje řešit současnou bytovou krizi pětiletým zmrazením růstu cen bydlení a stanovením maximální výše nájemného. Radikální krok kritizuje opoziční CDU, která jej považuje za návrat plánovaného hospodářství, napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Senát Berlína, který je současně spolkovou zemí, bude 18. června hlasovat o zákonu, aby nově uzavřené nájemní smlouvy napříště neobsahovaly vyšší částky, než které obsahují smlouvy předešlé. Nájemné, které bude na žádost nájemníků uznáno za „příliš vysoké“, bude rovněž sníženo na stanovanou nejvyšší úroveň.



V Senátu, který je nejvyšším berlínským výkonným orgánem, má většinu levicová koalice složená ze sociálních demokratů (SPD), strany Levice a Zelených. Pokud bude zákon schválen, má začít platit od ledna 2020.

Takzvané zastropování nájemného zákonem je prioritním projektem berlínské SPD a vychází vstříc iniciativám občanů, kteří kvůli stoupajícím cenám bydlení v německé metropoli opakovaně demonstrovali v ulicích. Podkladem plánu je sporná právní analýza, podle níž může zakázat zvyšování nájmů nejen spolková vláda, ale i jednotlivé země.

Podobné požadavky na stanovení stropu v nájemném se již objevily také v Mnichově a Frankfurtu nad Mohanem. Oproti Berlínu však tato města zatím nehodlají jít cestou zvláštního zákona.

Next week we welcome the European Action Coalition @4HousingandCity to the #EAC19Berlin meeting. Here are some fresh facts about the #HousingCrisis in #Berlin:



1st bar - number of privatized flats

2nd - public housing units

3rd - social housing units

4th - population

since 1992 pic.twitter.com/mjyMAeYMXd